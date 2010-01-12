Музыка нормализует давление

Для нормализации кровяного давления можно использовать не только медицинские препараты, но и довольно необычные способы - например, определенную музыку или шум моря. К таким интересным выводам пришли специалисты из Вашингтона.

Эксперимент с участием 50 человек старшего возраста показал: 10-15-минутное прослушивание классической музыки (Моцарта, Бетховена) 3-х и более раз в неделю помогает понизить кровяное давление.

Такие же результаты наблюдались среди добровольцев, которые в течение 20 минут трижды в неделю слушали шум моря. Причем положительная динамика появилась уже через 2 месяца звукотерапии. А уже через 4 месяца кровяное давление полностью пришло в норму у большинства экспериментуемых.

К тому же классические произведения и звук моря помогают сконцентрироваться и расслабиться.

health.passion.ru