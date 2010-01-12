Гранат защитит от рака груди

В исследовании, опубликованном в журнале Cancer Prevention Research, было установлено, что употребление граната в пищу снижает риск возникновения рака молочных желез. Рост раковой опухоли блокируется благодаря особым веществам гранатового сока - эллаготанинам, которые снижают выработку эстрогенов.

Исследователи считают, что обнаруженное соединение может сыграть ключевую роль в блокировании роста злокачественной опухоли молочной железы. Нет никаких сомнений, то те, кто ест достаточно граната, лучше защищены от болезни, чем те, кто его не ест вообще. Весьма вероятно, что сделанные выводы будут способствовать созданию эффективного лекарства от рака.

Эллаготанины гранатового сока блокируют выработку эстрогенов, которые стимулируют рост раковых клеток. Экспертам пока не удалось определить, какое именно количество эллаготанинов дает выраженный противораковый эффект, поэтому они не могут сказать, можно ли получить их достаточное количество при помощи одной лишь сбалансированной диеты или необходимо создание специальных препаратов.

Пока лишь установлено, что достаточно большая концентрация эллаготанинов позволяет достигнуть необходимого эффекта. И пока неизвестно, можно ли получить такую концентрацию в крови человека или животных, так как эллаготанины, содержащиеся в продуктах питания, не очень хорошо усваиваются.

Однако ученые уверены, что полученные результаты исследования являются многообещающими и есть перспектива для продолжения исследований в этом направлении. Уже сейчас можно смело советовать людям пересмотреть свой рацион и увеличить потребление гранатов, отмечают специалисты.

Пауел Браун, практикующий врач-онколог, руководитель отделения профилактики рака в онкологическом центре при Техасском университете, считает, что для того, чтобы разобраться в том, какую пользу для здоровья несет гранатовый сок, необходимо множество дополнительных исследований его активных компонентов и их комбинаций.

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