Отказ от курения может привести к диабету?

У людей, недавно бросивших курить, повышается вероятность развития диабета 2-го типа, гласят результаты исследования, проведенного в медицинской школе университета Джонса Хопкинса. Результаты работы, которую возглавляла Джессика Йе (Hsin-Chieh "Jessica" Yeh), старший преподаватель кафедры терапии и эпидемологии университета, поступили в редакцию Медновостей во вторник.

Повышенный риск развития диабета связан с набором веса, который часто сопровождает отказ от курения. По данным исследования, бросившие курить за первые три года набирали в среднем 3,8 килограмма, а их талия увеличивалась в объёме на 3 сантиметра.

Согласно полученным результатам, среди бросивших курить риск возникновения диабета в первые шесть лет после отказа от табака больше на 70 процентов в сравнении с людьми, которые никогда не курили. Этот риск максимален в первые три года и сравнивается с показателями для никогда не куривших через десять лет без курения. Обнаруженный эффект был тем выраженнее, чем сильнее было пристрастие пациента к сигарете.

В исследовании принимали участие 10 892 взрослых среднего возраста, не страдавших диабетом с 1987 по 1989 год. На протяжении 17 лет у испытуемых регулярно регистрировали уровень глюкозы в крови, массу тела и ряд других параметров.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, подчеркивают, что полученные ими результаты не могут быть оправданием для того, чтобы продолжать курить. Напротив, в целом у курильщиков шансы заболеть диабетом 2-го типа выше на 30 процентов. Чтобы преодолеть выявленную ими тенденцию, авторы исследования рекомендуют бросившим курить пациентам уделять особое внимание контролю массы тела, а клиницистам — рекомендовать своим больным прибегать к пластырям с никотинам и другим средствам, которые нивелируют набор веса после отказа от курения, а также чаще контролировать у них уровень глюкозы.

Диабет второго типа — распространенное заболевание. При данной патологии, также известной как инсулиннезависимый диабет, клетки не могут воспринимать передаваемую им при помощи гормона инсулина команду поглощать из крови глюкозу, в результате чего уровень сахара в крови высок, а самим клеткам не хватает питания.

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