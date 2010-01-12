Помогите спасти жизнь молодой украинке Светлане Харченко 1979 года рождения.

Все началось в июне 2006 года. Во время беременности, срок 12-13 недель, Светлана почувствовала ухудшение здоровья. Стало тяжело дышать, увеличились подмышечные и шейные лимфоузлы, постоянная температура тела 37,5 – 38 градусов. Врачи запорожского роддома поставили диагноз воспаление легких и провели антибиотикотерапию.

Через 5 дней Светлана почувствовала себя намного хуже. После проведения рентгена, бронхоскопии и компьютерной томографии был поставлен предварительный диагноз лимфогранулематоз. В Донецком областном противоопухолевом центре был подтвержден диагноз лимфогранулематоз 2б стадия. Врачи настаивали на прерывании беременности и проведении лечения. Светлана до последнего надеялась, что ей разрешат доносить ребенка до 7-ми месячного срока, а после родов начать курс химиотерапии. Обращалась за консультацией ко многим специалистам, но в итоге в Запорожской областной клинической больнице 8 сентября 2006 года на сроке 23–24 недели Светлане произвели искусственное прерывание беременности.

В гематологическом отделении Запорожской облбольницы Света прошла 6 курсов полихимиотерапии, после чего в течении 4 месяцев проходила облучение шейных и грудных лимфоузлов. Светлана оформила инвалидность 3-й группы.

Материальное положение семьи Светланы очень сложное. Мама растила Свету и ее младших братьев одна. Все немногие сбережения были потрачены на лечение. Света обращалась за финансовой помощью к друзьям и знакомым.

Света работает кассиром-бухгалтером в одном из киевских предприятий общепита. В октябре 2007 года Светлана смогла снова выйти на работу. Но ровно через год девушка опять почувствовала себя плохо. Она обратилась в Национальный институт рака в г.Киеве, где подтвердили, что у Светы рецедив лимфогранулематоза. Свете начали проводить курс высокодозовой полихимиотерапии. Лечение неоднократно осложнялось лейкопенией, проводилась гемостимулирующая терапия, антибактериальная и противогрибковая терапии. Так же Света получала сопутствующие поддерживающие препараты для печени, сердца, желудка. Все расходы на лечение в НИР взяли на себя руководство предприятия, где работает Света, и коллеги по работе. Помогали все, кто чем мог. После проведения седьмого курса ПХТ организм не выдержал нагрузки. Упали все показатели крови. Кроме того, в анализе крови обнаруживались активные формы герпеса и цитомегаловируса, а также бактериальный сепсис из-за инфекции в месте катетра. Из-за многочисленных уколов на обеих ягодицах развились абсцессы. Исходя из общего состояния организма, 8-й курс полихимиотерапии было решено не проводить. Компьютерная томография показала, что размеры лимфоузлов пришли в норму. Света была выписана из НИР 24 апреля 2009 г.

С сентября 2009 Света вышла на работу на полную ставку. А декабре 2009 снова почувствовала себя очень плохо, слабость, сильное удушье, сильные боли во внутренних органах и мышцах. КТ показала, что в правом легком снова плеврит, в средостенье опухоль больших размеров, оплетающая аорту, а также грозди увеличенных лимфоузлов за брюшиной на уровне почек .

По мнению врачей НИР, единственным вариантом лечения является пересадка костного мозга. После консультации в Киевском центре трансплантации костного мозга Света получила заключение: провести биопсию опухоли с целью назначения нового курса ПХТ, а после прохождения химиотерапии закрепить результат трансплантацией костного мозга. Если операцию по каким-либо причинам провести не удастся, то шансов на выздоровление у девушки нет. Минимальная стоимость операции составляет 100 тыс. грн., в связи с возможными осложнениями во время и после операции максимальная стоимость неизвестна. Таких денег у Светланы и её близких нет. Поэтому она рассчитывает на вашу помощь и милосердие. В 30 лет еще так хочется жить.

Мобильные номера Светланы 097 357 21 27, 099 461 21 46.

Реквизиты:

Для перевода с кредитной карты Приватбанка нужен только номер карточного счета №4627 0878 7773 8924.

Для перевода из отделения Приватбанка

Харченко Светлана Юрьевна

Номер карты 4627 0878 7773 8924.

Для переводов из других банков в том числе безналичных

Получатель: АКБ ПриватБанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Назначение платежа: Для пополнения карты 4627 0878 7773 8924 Харченко Светлана Юрьевна, благотворительная помощь на лечение

Доверенное лицо на работе для передачи помощи:

Виктория, тел. 050 413 03 79 (Площадь Независимости ТРК «Глобус»)