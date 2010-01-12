Рождение ребенка продлевает жизнь родителям

Несмотря на все тяготы, обусловленные родительскими обязанностями, наличие детей продлевает людям жизнь, уверяют демографы. Так, бездетные женщины заболевают некоторыми видами рака чаще, чем те, у кого есть дети. Кроме того, родители более осторожны и предпочитают здоровый образ жизни.

Норвежские и британские ученые проанализировали биографии 1,5 миллиона норвежцев в возрасте от 45 до 68 лет. Рассмотрев более 60 тысяч смертных случаев, они попытались установить связь между образованием, семейным положением и количеством детей, с одной стороны, и продолжительностью жизни - с другой.

До сих пор интерес существовал только к теме о связи материнства и смертности. Первыми, кто занялся темой о связи отцовства и продолжительности жизни, стали демографы Эмили Грундю и Эйстэйн Кравдаль. Результаты исследования показали, что эффект "родительства" схож для обоих полов. Так, риск смерти бездетной женщины на 50 % выше, чем у матери двоих детей той же возрастной группы (от 45 до 68 лет). Риск смерти бездетных мужчин на 35% выше, чем у отцов.

Большая продолжительность жизни родителей, по сравнению с бездетными мужчинами и женщинами, обуславливается как физиологическими, так и социальными факторами. "Родители реже идут на риск, чем люди, не имеющие детей, кроме того, в старости они получают поддержку от своих детей", - отмечает Кравдаль.

Однако, может существовать и обратная зависимость: вероятно, изначально менее здоровые люди, реже заводят детей. И основываясь лишь на статистических данных невозможно установить, какая связь сильнее. Потому рост рождаемости, наблюдаемый в Европе, еще не подтверждает укрепление здоровья населения, говорит Кравдаль. "К сожалению, мы не можем делать настолько далеко идущие выводы", - отмечает он.

podrobnosti.ua