Рождение ребенка продлевает жизнь родителям
Уверяют демографы
Несмотря на все тяготы, обусловленные родительскими обязанностями, наличие детей продлевает людям жизнь, уверяют демографы. Так, бездетные женщины заболевают некоторыми видами рака чаще, чем те, у кого есть дети. Кроме того, родители более осторожны и предпочитают здоровый образ жизни.
Норвежские и британские ученые проанализировали биографии 1,5 миллиона норвежцев в возрасте от 45 до 68 лет. Рассмотрев более 60 тысяч смертных случаев, они попытались установить связь между образованием, семейным положением и количеством детей, с одной стороны, и продолжительностью жизни - с другой.
До сих пор интерес существовал только к теме о связи материнства и смертности. Первыми, кто занялся темой о связи отцовства и продолжительности жизни, стали демографы Эмили Грундю и Эйстэйн Кравдаль. Результаты исследования показали, что эффект "родительства" схож для обоих полов. Так, риск смерти бездетной женщины на 50 % выше, чем у матери двоих детей той же возрастной группы (от 45 до 68 лет). Риск смерти бездетных мужчин на 35% выше, чем у отцов.
Большая продолжительность жизни родителей, по сравнению с бездетными мужчинами и женщинами, обуславливается как физиологическими, так и социальными факторами. "Родители реже идут на риск, чем люди, не имеющие детей, кроме того, в старости они получают поддержку от своих детей", - отмечает Кравдаль.
Однако, может существовать и обратная зависимость: вероятно, изначально менее здоровые люди, реже заводят детей. И основываясь лишь на статистических данных невозможно установить, какая связь сильнее. Потому рост рождаемости, наблюдаемый в Европе, еще не подтверждает укрепление здоровья населения, говорит Кравдаль. "К сожалению, мы не можем делать настолько далеко идущие выводы", - отмечает он.