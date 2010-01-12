Во всех школах Севастополя после карантина возобновлена учеба

Во всех школах Севастополя, где ученики из-за карантина пропустили 5 учебных недель, сегодня возобновлены уроки.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления образования и науки городской государственной администрации Жанна СЛЮСАР, «по оперативным данным районных отделов образования, все школы приступили к обучению, во всех школах удовлетворительный температурный режим, созданы условия для продолжения учебы, и практически все дети явились в школу».

Отвечая на вопрос, какие в управлении видят пути наверстываниями школьниками учебного материала, Ж.СЛЮСАР отметила: «Конечно, очень важной остается эта проблема. Потеряно достаточно много времени, примерно пять недель учебного процесса, а это довольно-таки обширный пласт учебного материала. И мы, конечно же, рекомендуем всем школам вначале января продолжить изучение самых важных, не изученных тем в первом семестре - за счет уплотнения программы».

Кроме того, как сказала она, «чтобы «догнать» учебный материал, мы предлагаем использовать резервные часы, которые могут быть использованы на экскурсии, практические работы и так далее». «Одна из мер - сокращение весенних каникул на три дня. И как вариант - но об этом пока рано говорить - в июне на несколько дней будет продлен второй семестр. Кроме 9-х и 11-х классов. В 9-х классах - государственная итоговая аттестация, или выпускные экзамены, в 11-х классах - тестирование, поэтому там учебный процесс, конечно, продлеваться не будет», - добавила заместитель начальника управления. «Ну и, конечно, это методическое, педагогическое мастерство учителей, чтобы преподать самый необходимый материал вот в такие ограниченные сроки», - сказала Ж.СЛЮСАР.