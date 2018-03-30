Чем накормить зимой иммунитет

Зимой мы едим плотнее, чем в теплое время года, чтобы сохранить энергию. Но какие продукты способствуют повышению иммунитета, что так актуально в холодный период, а какие, напротив, его снижают?

Комментарий дает доктор медицинских наук, сотрудник Института микроэлементов при ЮНЕСКО Ольга Громова.

"Налегайте на мясо, - советует специалист. - Энергия мышц напрямую зависит от содержания в рационе красного мяса. В отличие от куриного белого, оно обладает высокой энергетикой. Лучше готовить не замороженное, а парное или лишь слегка охлажденное мясо: оно вкуснее, содержит больше протеинов, витаминов и микроэлементов. Чтобы не набрать лишних калорий, ешьте мясо отварным или запеченным и с большим количеством зелени.

Очень полезно время от времени употреблять мясные субпродукты - печень, почки. Они содержат вещество холин, которое улучшает реакцию и работу нервных клеток".

Однако в жареном виде мясо лучше не употреблять. Оно способствует процессам застоя и брожения в кишечнике, отравляет организм. Тем не менее, многие из нас его обожают и предпочитают вареному. Почему? Ученые установили, что при употреблении жареной пищи организм активно выделяет эндорфины - гормоны радости. Это помогает в холодный сезон добавить положительных эмоций. Но здоровью-то это не способствует!

О колбасе, сосисках, различных копченостях желательно забыть совсем. Это так называемая "мертвая" пища. Хотя, конечно, очень удобно съесть на завтрак бутерброд с колбасой, на обед отварить сардельки, на ужин - опять бутерброды. Еще хуже супы в пакетиках - это сплошная химия!

Решить проблему быстрого питания на работе можно, принеся из дома судки с бульоном от того же сваренного мяса. Запретите себе также чипсы и магазинные сухарики, как бы ни хотелось пополнить ими подрастерянный к зиме запас энергии. Если станете так питаться, здоровыми не будете никогда!

Какую пищу надо есть, чтобы получать зимой все необходимые питательные элементы?

"Добавьте меди, селена и цинка, - рекомендует Ольга Громова, - тонус организма напрямую зависит от количества некоторых микроэлементов. Например, медь необходима для поддержания клеток мозга и мышц в активной форме. Она содержится в печени и яйцах.

Для повышения энергетического потенциала также важен баланс цинка и селена. Если этих элементов не хватает, человек становится вялым, медленно соображает, легко поддается инфекциям и заболеваниям. Цинк содержится в твердых сырах, крабах, креветках, орехах (особенно фисташках), а также в семечках. Причем есть их нужно нежареными. Селена много в брокколи и морепродуктах.

Не забывайте о "витаминах бодрости". К ним в первую очередь можно отнести витамины группы В, которых много в коричневом рисе, овсянке, гречке, пшеничной и перловой крупе. Именно эти элементы вместе с фолиевой кислотой, которая также содержится в зернах злаков, обеспечивают высокую активность мышечных и нервных клеток.

Высокий жизненный тонус поддерживает и витамин Е. Его больше всего в проростках пшеницы, орехах, растительных маслах - оливковом, кукурузном, рапсовом, подсолнечном".

Замороженным овощам лучше предпочитать свежие - их сейчас можно купить круглый год. Желательно зимой начинать прием пищи с сырых овощей или фруктов. Либо приготовить салат, либо просто погрызть морковку, огурец или яблоко.

Но если вы съели термически обработанную пищу, фрукты и овощи нельзя есть 1,5-2 часа, так как иначе в кишечнике возникнут процессы брожения и гниения, что ведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Именно по той причине, что зимой мы стремимся отведать мясо или рыбу со свежими овощами, потом нередко страдаем запорами. Может возникнуть и интоксикация, а отсюда, по мнению специалистов, иммунодефицит и аллергия.

Оптимальный вариант - съесть натощак яблоко, затем стакан биокефира (йогурта, простокваши) и только через 15 минут приступить к обычному завтраку. Это нормализует кишечную микрофлору и, соответственно, укрепит иммунитет.

news.open.by