Пациентка прожила после эвтаназии 202 дня

Пожилая жительница Южной Кореи, долгое время находившаяся в коме, умерла почти через семь месяцев после отключения систем жизнеобеспечения, сообщает AFP. Она стала первой в стране пациенткой, которой официально была проведена пассивная эвтаназия.

77-летняя женщина по фамилии Ким (Kim) находилась в коме с февраля 2008 года, когда сотрудники сеульской больницы Severance констатировали смерть ее мозга. С этого момента работу других систем организма пациентки поддерживали аппараты жизнеобеспечения.

Три месяца спустя дети Ким обратились в суд с просьбой разрешить отключение этой аппаратуры. В декабре 2008 года суд решил, что у больной нет шансов на выздоровление, и постановил удовлетворить ходатайство родственников.

После этого руководство медучреждения, в котором находилась Ким, подало апелляцию. В мае 2009 года верховный суд Южной Кореи рассмотрел и отклонил ее, оставив в силе решение суда нижестоящей инстанции.

Системы жизнеобеспечения пожилой кореянки были отключены 23 июня 2009 года. Однако после их отключения пациентка продолжила дышать самостоятельно. Врачи констатировали смерть женщины 10 января 2010 года, спустя 202 дня после отключения медицинской аппаратуры.

bible.com.ua