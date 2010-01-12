Яйца с беконом стимулируют интеллект будущего ребенка

Американские ученые установили, что завтрак в виде яиц с беконом, традиционно считающийся вредным для здоровья, может оказать положительное влияние на интеллектуальное развитие ребенка в утробе матери. Установлено, что вещества, содержащееся в этих продуктах, способствует развитию тех областей мозга, которые отвечают за память.

Исследователи из университета Северной Каролины в ходе экспериментов установили, что химические вещества, содержащиеся в свинине и яйцах, помогают развиваться мозгу плода. Питательное вещество под названием холин имеет критическое значение для внутриутробного развития отделов мозга, отвечающих за память и воспоминания, утверждают результаты нового исследования. В ряде предыдущих исследований доказано, что рацион питания женщины во время беременности может в значительной степени влиять на ее будущего ребенка, и женщинам предлагают воздержаться от некоторых видов пищи в период вынашивания плода.

Влияние холина на мозг потомства изучали на мышах. Мыши, чьи матери во время вынашивания получали пищу с низким содержанием холина, и мыши, получавшие большое количество этого питательного вещества в утробе матери, показывали определенные генетические различия в клетках мозга.

Подобные исследования заставляют нас изменить свое мнение о том, что полезно для здоровья, и что вредно, хотя, возможно, бекон никогда не будет считаться здоровой пищей, утверждают исследователи. Хорошее питание матери во время беременности важно для всей жизни ее ребенка и результаты данного исследования в очередной раз это подтверждают, говорят специалисты.

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