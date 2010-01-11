В Чернигове при рождении ребенка будут давать помощь

В Чернигове в этом году родители при рождении ребенка будут получать помощь из городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции представители общественных организаций и городские депутаты, отметив, что это предусмотрено городской Программой поддержки рождаемости и молодых семей в Чернигове на 2010-2015 годы, которая была утверждена Черниговским городским советом.

По словам лидера Общественной платформы "Сила общины" Александра ЛОМАКО, который инициировал разработку документа, подобная Программа рассматривалась горсоветом и в прошлом году, но не была утверждена из-за экономического кризиса.

"В прошлом году речь шла о единовременной выплате 1 тыс. грн. из городского бюджета при рождении ребенка. Какая это будет сумма сейчас – сначала минимальная, а затем будет расти, сейчас трудно прогнозировать", - сказал он.

А.ЛОМАКО объяснил, что депутаты утвердили Программу как документ, а механизм выплат и собственно сумму будет определять исполком городского совета своим решением после одобрения бюджета на 2010 год. Программа имеет комплексный характер, включает социальное, образовательное направления, и направлена в целом на улучшение демографической ситуации в областном центре Черниговской области.

Представители депутатского корпуса горсовета считают, что молодые семьи даже больше, чем пенсионеры, относятся к категории социально незащищенных слоев населения, а потому нуждаются в поддержке. По их убеждению, Программа будет пропагандировать семейные ценности и будет способствовать повышению рождаемости в городе. "Конечно, она не решит всех материальных проблем сразу, но станет и моральной поддержкой для молодых родителей", - отметил один из депутатов.

Сегодня Чернигов – единственный город в Украине, где будут выделяться средства из городского бюджета при рождении ребенка. Помощь будет получать семья, если хотя бы один из родителей зарегистрирован в Чернигове. Инициаторы Программы надеются, что механизм получения средств из городского бюджета при рождении ребенка будет проще, чем государственной помощи, и по времени будет короче – будет длиться 10-14 дней.

В 2009 году в Чернигове родилось более 2 тыс. 560 детей, что всего на 2% больше, чем в 2008 году. Население областного центра Черниговской области составляет почти 300 тыс. чел.