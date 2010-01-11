Детям нужно рано ложиться спать

У подростков, которым позволили ложиться спать после полуночи, вероятность развития депрессии возросла на 24 процента.

Авторы исследования, опубликованного в издании Sleep, уверяют, что ложиться спать раньше полезно для здоровья.

Подростки, которые обычно спять 5 и менее часов за ночь, пострадают от депрессии с вероятностью 71%. Но что еще печальней, так это то, что такие подростки на 48% вероятнее будут подумывать о суициде, чем те, кто спит ночью 8 часов.

В исследовании приняли участие более 15000 учеников американских школ в возрасте 12-17 лет, а также их родители.

Средняя продолжительность сна подростков составила 7 часов 53 минуты против рекомендуемых 9 и более часов для подростков.

Те, кто ложился спать в 10 вечера, спали в среднем 8 часов 10 минут. Это на 33 минуты больше, чем у тех, кто ложился спать в 11 вечера, и на 40 минут дольше, чем у тех, кто ложился после полуночи.

Доктор Джеймс Гэнгвич, ведущий автор исследования и профессор из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета в Нью-Йорке сказал: "Результаты нашего исследования не противоречат гипотезе о том, что неадекватный сон - это фактор риска депрессии".

Ученые справедливо заключили, что нормальный сон вполне может быть профилактической мерой против депрессии.

В ходе опроса родителей выяснилось, что в 54% семей дети ложатся спать в 10 часов вечера или раньше, 21% - в 11 вечера, 25% - после полуночи.

Ученые полагают, что недосыпание непосредственно связано с депрессией и мыслями о суициде. И особенно это опасно для молодежи, которая не всегда способна адекватно справляться со стрессами и депрессией.

Велика вероятность также того, что недосыпание приведет к развитию дурных наклонностей в характере: смены настроения, капризов и т.п.

Исследование подтверждает результаты предыдущих изысканий, когда выяснилось, что недосыпание может буквально свести с ума.

Бессонница и другие связанные со сном заболевания могут привести к развитию заболеваний разного свойства, включая психические расстройства, уверены ученые.

Ранее считалось, что бессонница связана и с проблемами умственного здоровья, но относилось это к побочным эффектам болезни. Теперь ученые из Гарварда полагают, что проблемы со сном могут напрямую служить причиной умственных заболеваний.

Наконец, исследователи заключают, что видеть во сне проблемы - это значит позволить себе избавиться от болезненных воспоминаний и, как следствие, улучшить умственное здоровье.

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