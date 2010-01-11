Запорожье: от гриппа и его осложнений умерли 39 человек

В Запорожской области число умерших от гриппа и его осложнений достигло 39 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, "по состоянию на 11 января на территории Запорожской области от гриппа и его осложнений скончались уже 39 человек".

Еще 22 жителя региона, по данным облСЭС, находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, двое - на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала эпидемии (29 октября 2009 года) на территории Запорожской области заболело 156 тыс. 824 человека, из которых 6 тыс. 856 были госпитализированы и 5 тыс. 400 уже выписаны.

Медики отмечают рост числа "тяжелых" больных, и рост показателей смертности на протяжении последних двух недель.

"За последние две недели на территории Запорожской области скончались 24 больных, при том, что общее число умерших с начала эпидемии - 39 человек", - сообщили в облСЭС.

Как сообщал УНИАН, в конце 2009 года запорожские медики заявили, что в регионе "лабораторно подтверждено 108 случаев калифорнийского гриппа" и при этом число реально заболевших гриппом A/H1N1 может существенно отличаться от официальных даннях, поскольку "лабораторно обследовано только 1779 пациентов из числа заболевших с начала эпидемии".