Потенциальных преступников можно выявить в 3 года

Трехлетние дети, которых не пугают громкие, неприятные звуки, став взрослыми, более прочих склонны к совершению правонарушений.

Ученые из США и Великобритании сравнили результаты исследования 1 800 детей, родившихся в 1969 и 1970 годах на острове Маврикий, с досье людей, совершавших правонарушения в 90-х.

Когда дети были в трехлетнем возрасте, исследователи замерили на детекторе лжи «уровень страха», после того как малышам давали прослушать громкие, резкие, неприятные звуки. 20 лет спустя специалисты изучили криминальные сводки и выяснили, что 137 человек (131 мужчина и 6 женщин), принимавших участие в «детском» эксперименте, совершили как минимум одно преступление.

Примечательно, что эти 137 испытуемых в трехлетнем возрасте почти не пугались громких звуков. И хотя учитывались социальные факторы, такие как образование родителей, социально-экономический статус и размер семьи, притупленность эмоций детей ученые объясняют именно биологией. Об этом сообщает Компьютерра-Онлайн со ссылкой на Рейтер.

Впрочем, они отмечают, что не предлагают использовать свою методику для выявления потенциальных преступников среди детей. Результаты работы также подтверждают выводы, сделанные специалистами ранее: психопаты и дети с поведенческими проблемами в 11 лет имеют одинаковые аномалии в миндалевидной железе. Этот участок отвечает за «боевое состояние» организма и передает сигналы тревоги в мозг.

focus.ua