Люди могут слышать ...кожей

Человек является "единым органом восприятия", утверждают канадские ученые, которым удалось доказать, что не только уши, а и человеческая кожа способна воспринимать звуки.

Свою работу сотрудники Университета Британской Колумбии в Канаде опубликовали в сегодняшнем выпуске журнала Nature.

В своей работе ученые Брайан Гик и Дональд Деррик провели эксперимент с несколькими группами добровольцев, состоящими из 22 человек.

Каждый участник групп в ходе эксперимента должен было прослушать четыре различных звука - "па", "та", "ба" и "да", и был лишен возможности воспринимать визуальную информацию. При этом звуки произносились на фоне шума, мешающего их распознать. Первые два звука из этого набора, кроме непосредственно звукового сигнала, отличаются от двух других тем, что сопровождаются при произнесении человеком резким выдохом воздуха.

Каждый раз, когда участник эксперимента слышал тот или иной звук, ему было необходимо отметить нажатием соответствующей кнопки на клавиатуре, какой именно звук он слышал. При этом участники первой группы одновременно со звуком подвергались воздействию небольшого потока воздуха на поверхность кожи на руке, во второй группе такое воздействие производилось на кожу в районе шеи, в то время как в третьей, контрольной группе, участники эксперимента подвергались только звуковому воздействию.

Оказалось, что участники первых двух групп лучше распознавали звуки с выдохом по сравнению с контрольной группой, и, кроме того, в 10% случаев ошибочно предполагали, что слышат звук с выдохом воздуха - "па" или "та" - тогда как на самом деле звуки были "ба" или "да". При этом, как оказалось в дальнейшем, если заменить дуновение воздуха на легкое прикосновение, подопытные перестают делать такие ошибки и их способность различать звуки перестает заметно отличаться от участников контрольной группы.

"Это исследование заставляет нас предположить обратное в противоположность традиционным представлениям, согласно которым мы имеем глаза, чтобы видеть, а уши - только чтобы слышать", - прокомментировал работу Гикк, слова которого приводит Live Science.

Вместо этого, по мнению авторов, мозг, пытаясь распознать звуковую информацию, интегрирует данные различных органов чувств. Подтверждением этому служат предыдущие работы этих же ученых, в которых они показали, как движения губ собеседника могут влиять на распознавание звуков речи.

Это исследование служит еще одним подтверждением тому факту, что человек не обладает какими-то определенными органами чувств, предназначенными для восприятия какого-либо одного типа информации, а является "единым органом", комбинирующим различные внешние воздействия для наиболее полного понимания окружающей его действительности.

rian.ru