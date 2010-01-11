Грибы помогут защититься от зимних вирусов

Грибы - это один из лучших источников важных витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и витамина D, доказали учёные The Mushroom Council (США).

Грибы не только помогут сохранить вашу фигуру, но и обеспечат защиту от главных болезней. Кроме того, универсальный вкус грибов позволяет добавлять их в совершенно разные блюда.

Исследователи установили, что грибы обладают низкой плотностью энергии, но также одновременно позволяют быстро утолить голод, поэтому эффективно контролируют аппетит. Грибы не имеют в составе жиров и холестерина, низкокалорийны и содержат очень мало натрия. Грибы обладают незаменимым витамином D - от 1 до 97 процентов суточной нормы в 400 МЕ (международных единиц). В зимнее время грибы позволят восполнить дефицит "солнечного витамина" и предоставят дополнительную защиту от целого ряда хронических болезней, включая рассеянный склероз, диабет первого типа и сердечные заболевания.

Антиоксиданты в грибах, такие как селен, защищают клетки организма от повреждений и воспалений, чреватых проблемами со здоровьем, сообщают врачи. Благодаря селену грибы также позволяют укреплять иммунитет, что очень важно в борьбе с зимними вирусами. В грибах найдены, в числе прочего, витамины рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота, помогающая поддерживать баланс энергии за счёт расщепления белков, жиров и углеводов в теле. Эти витамины помогают обеспечивать функциональность и нервной системы. Медики считают, что грибы являются одним из лучших продуктов для защиты здоровья зимой.

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