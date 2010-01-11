Итальянские ученые испытывают имплантат кости из ротанга

Итальянские ученые испытывают искусственный способ выращивания костной ткани из так называемой ротанговой лиановой пальмы.

Структура подопытного растения, как выяснилось, почти идентична костной ткани человека. Ученые утверждают, что такие имплантаты будут полностью срастаться с костью пациента всего за несколько месяцев.

Практические эксперименты по имплантированию проводятся сейчас в лаборатории биокерамики в пригороде Болоньи в Италиии со стадом овец.

При этом, в ближайшие пять лет планируется начать испытания на добровольцах.

www.bbc.co.uk