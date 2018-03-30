Николай Полищук: в Украине строят медицину для бизнеса, а не людей

Я с ужасом наблюдаю, какую медицину мы строим. Медицину для бизнеса, но никоим образом не для пациентов. Изучая систему организации отрасли здравоохранения и работая в ней с 1966 года убеждаюсь, что медицина становится все более недоступной для пациентов и превращается в очень прибыльный бизнес. Ведь никто не знает стоимости здоровья, тем более стоимости жизни.

Следовательно лозунг "Пусть рынок определится!" приводит к тому, что скоро не только малоимущие, но и люди со средним достатком будут иметь проблемы с доступом к медицинским услугам.

Мы строим американскую систему предоставления медицинских услуг, а она такова - чем больше врачей, тем больше больных, высокие технологии сделали ее слишком дорогой, не доступной для более 40 миллионов граждан, - там страховая медицина.

При расходах 15% ВВП от огромного американского ВВП (15% - это больше чем весь бюджет Украины), 40 миллионов граждан США, из них около 8 миллионов детей, остаются без медицинской помощи.

В Америке - здоровый образ жизни - движение, рациональное питание, ограничение курения и употребления спиртного - это культ, ведь каждый даже застрахованный понимает, что как только заболеешь, сразу становишься бедным.

У нас государство пропагандирует здоровый образ жизни. 13 сентября 2007 года прошел Всеукраинский форум "Здоровая нация", на котором провозглашено семь основных принципов сохранения здоровья: борьба с курением, пьянством, внедрение рационального питания, массовой физической активности, реформирование отрасли здравоохранения с приоритетом предоставления первичной медицинской помощи, ответственности первых лиц за здоровье населения региона и постоянный мониторинг ситуации в государстве.

Финансовый кризис и общественные организации при поддержке группы небезразличных к здоровью людей народных депутатов добились внесения изменений в законы по повышению акцизов на табак и алкогольные напитки, а также ограничение курения в общественных местах.

На сегодня (с 2006 по 2009 годы) мы имеем сокращение курения с 41% до 31% среди взрослого населения и существенное сокращение употребления табака среди детей и подростков. Поступления в бюджет от табачных изделий увеличились за последний год вдвое.

Следовательно, в ближайшее время как минимум на 30-40% сократится заболеваемость сердечно-сосудистыми, сосудисто-мозговыми, бронхообструктивными состояниями, а через 10-15 лет - и раком, особенно раком легких.

Но это в будущем, а сегодня Украина теряет из-за курения теряет ежегодно свыше 100 тысяч людей. Табак, согласно данным ВОЗ, является основным фактором заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических болезней.

Непреклонно держится алкогольное лобби в парламенте. Но похоже, что не здоровье людей, а недостаток денег в бюджете переломит ситуацию и в этой сфере. Тяжелее с внедрением рационального питания и внедрением двигательной активности. Здесь необходимо вкладывать деньги, а не собирать.

Следующий вопрос - мониторинг ситуации со здоровьем. Проведенный анализ изменения средней ожидаемой продолжительности жизни в Украине за последние 50 лет показал неэффективность здравоохранения общественного та неэффективность медицинской помощи населению Украины.

За это должны бы нести ответственность первые лица государства, области, района, населенного пункта. Ведь это вымирание населения, а не закрытие предприятий. Предприятие можно возродить, а вымершее село или 700-750 тысяч умерших в год граждан Украины - не оживишь, а ведь это влияет и на экономику государства. Следует заметить, что больше половины - это люди работоспособного возраста.

О причинах такой смертности среди людей работоспособного возраста ежемесячно, должен докладывать и нести ответсвенность руководитель региона. Ведь здесь не нужно вкладывать дополнительные средства.

Государственная машина должна оценивать постоянное падение не только экономики, но и заболеваемости и смертности ежемесячно, реагировать, особенно если это неестественная смертность - ведь 94% в структуре смертности в Украине, согласно данным Мирового банка составляют неинфекционные заболевания и травматизм, которые можно предупредить и сократить как минимум вдвое.

Все это - здравоохранение, а о предоставлении медицинских услуг - ниже.

И последнее почему взялся за перо - это реформы в отрасли здравоохранения. Они не проводятся властью, частично идут в регионах, но отрасль стихийно реформируется очень быстро.

Мы строим американскую систему "здравозахоронения". Когда я был в Канаде, где одна из лучших в мире система предоставления медицинских услуг, я услышал там такое "... мы изучаем американскую систему здравоохранения, чтобы, не дай Боже, не повторить ее у нас, так как она очень дорога и многим недоступная".

Реформированием медицинской отрасли занималось правительство Клинтона, теперь проникается правительство Обамы, думаю, что кроме уценки на медицинское обслуживание, ничего не сделают, ведь ни медики, ни страховые компании не заинтересованы в реформировании медицины - это очень большой и нерегулируемый правительством бизнес.

На медицину никогда не будет хватать деньги - внедрение новых технологий очень дорого. Это свыше 10 лет тому известный финансист Бальцерович говорил, что внедрение высоких технологий и развитие специализированной медицинской помощи не уменьшит показатели заболеваемости и не повлияет на смертность в популяции.

У нас все это понимают наоборот - в Киеве планируют закупить аж три ПЭТ (позитронно-эмиссионные томографы), гамма-нож, кибер-нож, линейные ускорители - это сотни миллионов гривен, а теперь еще берут кредит в миллиард долларов США для того, чтобы построить и оснастить сельские участковые больницы и ФАПы, от существования которых весь цивилизованный мир давно уже отказался.

Теперь о реформирование.

В странах со слабой экономикой следует развивать первичную медицинскую помощь, на которую не нужно тратить колоссальные средства, - ни на строительство, ни на оснащение. При минимальном оснащении и имеющихся необходимых медикаментах, медицинская помощь может быть предоставлена в объемах 80-90% обращений.

В специализированной помощи нуждаются всего 8-12% людей. Но и здесь без медикаментов не обойтись. Проведенный в 2008 году Национальным Советом по вопросам здравоохранения населения анализ использования дорогого медоборудования, закупленого в 2007 году, показал, что 70% его не было поставлено, или не работало до июля 2008 года, а в некоторых областях (это было опубликовано) оборудование для диагностики туберкулеза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний не работает по 3-4 года, а то, что работает, работает в одно изменение и очень часто простаивает, так как "выгоднее купить" новое, а не выделять средства для послегарантийного обслуживания.

В республиканском центре фтизиатрии, закупленное за десятки миллионов гривен оборудование, стоит даже нераспакованным, как и купленный (два года назад) за сотни миллионов ПЭТ в киевском онкоцентре. А когда будут установлены линейные ускорители, которые уже давно ожидают больные?

Чрезвычайно важен вопрос наличия современного оборудования. Но следует отметить, что чем больше дорогого оборудования, тем дороже это для больных.

Не абсурдным ли выглядит, что пациенты вынуждены платить за диагностику в заведениях государственной и коммунальной собственности на оборудовании, купленном за ихние же налоги? Нормальное явление ли, что за все следует платить при посещении поликлиники, больницы?

За последние годы финансирование отрасли здравоохранения увеличилось в несколько раз (4,5 миллиардов гривен в 2002 году и 32 миллиардов гривен - в 2008 году), соответственно увеличились расходы граждан за диагностику и лечение.

В 2008 году рынок медикаментов в Украине составил свыше 16 миллиардов гривен. Более 85% этих лекарств были куплены на средства граждан.

Думаю, что не меньше средств из своего кармана потратили люди на диагностику и пребывание в больницах. Следовательно, медицина стала большим бизнесом, где за все необходимо платить.

Предприниматели это быстро уловили, и у нас начали развиваться бесконтрольно со стороны государства частные аптеки с неконтролированной не только ценой, но и продажей лекарств, в том числе наркотического действия.

В последние годы разные центры УЗИ и широко специализированной помощи, как международные, так и отечественные, приглашают, предлагают, гарантируют, но юридически все оформляют так, что не несут никакой ответственности.

То есть, мы строим американскую систему предоставления медицинской помощи. При этом хотим ввести общегосударственное медицинское страхование - узаконить то от чего хочет отказаться правительство президента США Обамы.

Структуры, которые приносят большую прибыль в Украине, не контролированы. Вспомним о строительстве АЗС или открытие аптек. За рубежом АЗС размещаются не рядом, а часто десятки километров одна от другой, но по трассе есть четкое указание через сколько километров будет следующей. Точно так с аптеками - которые размещаются так, чтобы обслуживать определенное количество людей.

У нас наибольшее в Европе количество больниц и койко-мест, а соответственно и лабораторий.

Вместе с тем, необосновано строятся новые, как за государственные средства, так и бизнесом.

Открытие частных лабораторий, медицинских центров, больниц рассматривается как инвестиция в Украину. Анализы в частных лабораториях часто не отвечают действительности, как и лечение в центрах часто не отвечает критериям - стоимость, качество, польза.

В странах, где медицина не коммерциализирована и доступна каждому - Англии, Канаде, Скандинавских странах, части стран ЕС - государство контролирует не только количество необходимых больниц, аптек, но и количество врачей тех или иных специальностей.

Контроль за этим проводится и через врачебное самоуправление. Ведь избыточное количество медицинских заведений - лабораторий, диагностических и лечебных центров - это ловушка для людей.

Агрессивная реклама лекарств, бесконтрольная их продажа, неопределенность Минздрава в необходимых для здоровья медикаментах, бесконтрольный прием их гражданами показывает, что из 16 миллиардов своих гривен люди по меньшей мере 6-7 миллиардов тратят на лекарства, которые им не помогают, а порой и вредят.

Точно так будет и с привлечением людей к медицинским услугам. Реклама нового, неизвестного, заграничного, неизведанного будет заманивать людей обследоваться, пролечиться, ведь есть поговорка "Здоровых людей не бывает, есть не обследованные".

Мы должны сегодня остановиться обучать избыточное количество врачей, фармацевтов, остановиться строить медицинские заведения – не имеет значения на чьи средства. Если этого не делает государство, должно это сделать врачебное самоуправление, закон о котором блокируется в профильном комитете Верховной Рады.

Немедленно следует определиться с базовым гарантированным государством пакетом медицинской помощи (услуг) и обеспечить его населению. Этот пакет должен быть высоким по стандарту, где бы больной не жил и не лечился.

С каждым годом, по мере увеличения финансирования отрасли, пакет медицинских услуг должен расширяться. А население должно получать качественную медицинскую помощь, за закупленные жизненно необходимые лекарства получать компенсацию. Следует открыть государственные и коммунальные аптеки.

Это - одно из существенных средств сдерживания роста аптек, частных клиник, цен на медицинские услуги.

Как можно быстрее принять закон об общегосударственном социальном медицинском страховании, о заведениях здравоохранения как самостоятельных субъектах ведения хозяйства, внести в конце концов изменения к основам законодательства в отрасли здравоохранения.

Обращаюсь ко всем политикам и правительственным чиновникам: стройте социальную медицину для людей! А для этого рекомендую посмотреть фильм "Здравозахоронение" об американской и уже в большой мере и о нашей украинской медицине. Остановимся же наконец делать коммерцию на здоровье людей!

Государство должно обеспечить за счет бюджета всех граждан неотложной медицинской помощью на современном уровне, независимо от социального и экономического положения.

Плановая специализированная медицинская помощь регулируется и определяется также в бюджете и регулируется законом в зависимости от социально-экономического состояния людей, может дополнятся добровольным страхованиям за счет работодателя или гражданина.

Лечение онкобольных, больных диабетом, гемофилией, сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями, инфекционными и рядом других заболеваний должны обеспечиваться отдельными программами за счет бюджетных средств.

Высокие технологии такие как ПЭТ диагностика, гамма-нож, кибер-нож, ряд других более эффективными будут в частных руках. Содержание их на бюджете неэффективно. В бюджете необходимо прописать отдельной лентой лечения этими технологиями малоимущих, как прописано на сегодня лечение людей за рубежом.

Сегодня следует инвестировать не в медицину. Там необходимо навести порядок с эффективным использованием ресурсов.

Необходимо инвестировать в охрану здоровья людей – в здоровый образ жизни, здоровую экологию. А иначе мы сознательно, а порой не осознавая строим "здравозахоронєниє" для людей и большой прибыльный бизнес для других.

Николай Полищук, председатель Национального Совета по вопросам здравоохранения населения Украины, член.-кор. АМН Украины, профессор, экс-министр здравоохранения

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