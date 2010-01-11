Черниговщина: при получении $ 1500 взятки задержан судмедэксперт

За выдачу акта исследования

В Черниговской области при получении 1 тыс. 500 дол. взятки правоохранители задержали 30-летнего судебно-медицинского эксперта. Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти деньги медик требовал от жительницы Сумской области за выдачу положительного акта судебно-медицинского исследования. Прокуратурой Черниговской области против врача возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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