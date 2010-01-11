Черниговщина: при получении $ 1500 взятки задержан судмедэксперт
11:37, 11 января 2010Страна
1
За выдачу акта исследования
В Черниговской области при получении 1 тыс. 500 дол. взятки правоохранители задержали 30-летнего судебно-медицинского эксперта.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти деньги медик требовал от жительницы Сумской области за выдачу положительного акта судебно-медицинского исследования.
Прокуратурой Черниговской области против врача возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter