70-летний пенсионер умер, выпив суррогатной водки

В реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы был доставлен 70-летний пенсионер с диагнозом - острое отравление суррогатом, алкогольная кома. Впоследствии он умер так и не приходя в сознание.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, откуда пенсионер взял самогон, сейчас устанавливают правоохранители.

"К сожалению, уже в который раз милиции и врачам приходится только констатировать смерть, которая наступила в результате отравления алкогольным суррогатом. Многочисленные призывы не увлекаться спиртным, которое распространяют самогонщики, обычно остаются только призывами. Так случилось и теперь", - сказали в ЦОС.