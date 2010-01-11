70-летний пенсионер умер, выпив суррогатной водки
11:16, 11 января 2010Страна
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Проишествие в Полтаве
В реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы был доставлен 70-летний пенсионер с диагнозом - острое отравление суррогатом, алкогольная кома. Впоследствии он умер так и не приходя в сознание.
Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.
По их данным, откуда пенсионер взял самогон, сейчас устанавливают правоохранители.
"К сожалению, уже в который раз милиции и врачам приходится только констатировать смерть, которая наступила в результате отравления алкогольным суррогатом. Многочисленные призывы не увлекаться спиртным, которое распространяют самогонщики, обычно остаются только призывами. Так случилось и теперь", - сказали в ЦОС.
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