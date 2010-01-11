Как похудеть после недели обжорства

Если вы наконец ощутили, что праздники подошли к концу и пора возвращаться не только к повседневной жизни, но и к рабочим костюмам и брюкам, пора принимать экстренные меры по приведению своей фигуры в допраздничную кондицию.

По утверждению ведущих диетологов, вес можно уменьшить без вреда для здоровья и в короткие сроки при условии соблюдения следующих рекомендаций.

Контролируйте калорийность порции

Сокращение энергетического потребления всего на 500 калорий в день приводит к потере 500 г в неделю. Не можете себе отказать — съешьте свой любимый гамбургер, но тогда забудьте про жаркое или пирожное. Попытайтесь постоянно есть салаты и низкокалорийный хлеб, а вместо газированных сладких напитков отдайте предпочтение чистой воде.

Отдавайте предпочтение здоровой пище

Вы точно себе не повредите, если начнете регулярно есть семгу или листовой салат. Кроме того, если вы увеличите в пище долю фруктов, клетчатки и белка, то вы на более длительный срок продлите чувство сытости и снабдите свой организм важными для него витаминами. Сейчас на рынке продуктов присутствует большое количество низкокалорийных, натуральных легких продуктов и напитков, которые вы можете употреблять без ущерба для здоровья.

Постоянно тренируйтесь в спортзале

Занятия любым из видов аэробики помогут вам сжечь приличное количество калорий. Постарайтесь посещать тренировки около пяти раз в неделю и сжигать каждый раз не менее 300 калорий.

Всегда оставайтесь активными

Дополнительная физическая активность, помимо ваших походов в спортзал, также обеспечит сжигание еще минимум двухсот калорий в день. К примеру, 10−минутная прогулка или подъем по лестнице приводят к сжиганию 75−100 калорий.

Читайте этикетки на упаковке продуктов

Обращайте внимание на присутствие таких скрытых компонентов, как сахар, кукурузный сироп и масла — все они повышают калорийность продукта. Кроме того, уточняйте, на какую порцию продукта рассчитана калорийность: вместо традиционной энергетической ценности 100 г продукта на упаковке может быть указана калорийность одной порции, которая может весить и 10 г.

Меняйте направленность тренировок

Не составляйте одну программу занятий на тренажерах на целый год. Если вы много времени посвящаете кардиотренировкам, то время от время переключайтесь на силовые занятия или йогу. Силовые тренировки нужны для формирования красивого мышечного рисунка, что всегда сопровождается потерей веса. Фактически, чем большую массу мышц вы нарастите, тем выше скорость вашего метаболизма и, следовательно, тем большее количество калорий вы сжигаете в течение дня.

Контролируйте себя

Не нужно категорически запрещать себе есть определенные продукты. Это только усилит тягу к ним. Съешьте то, что вы хотите, но соблюдайте разумный размер порции.

Употребляйте меньше алкоголя

Алкоголь содержит очень много калорий. Ликеры, к примеру, могут содержать до 600 калорий в 100 мл. Если вы не можете совсем отказаться от алкоголя, хотя бы отдайте предпочтение сухому вину или светлому пиву.

Заведите продуктовый дневник

Записывайте в него все, что вы едите, вместе с калорийностью потребляемых продуктов. Он поможет вам понять, как питаться, чтобы не набирать лишние килограммы, а также насколько опасны ваши пищевые пристрастия для вашей фигуры.

Ешьте маленькими порциями

Вместо стандартного трехразового питания перейдите на шесть ежедневных небольших приемов пищи, каждый из которых содержит около 200−300 калорий. Вашей пищеварительной системе гораздо легче переварить несколько небольших порций. Более того, питаясь таким образом, вы оберегаете организм от переедания.

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