В Луцке открыли современную генно-молекулярную лабораторию

В Луцке открыли новую современную лабораторию генно-молекулярных исследований. Она будет действовать в областной санитарно-эпидемиологической станции. Как поинформировали в пресс-службе Волынской ОДА, современное, биобезопасное оборудование закупленj и установлено централизовано за средства государственного бюджета на сумму 1млн 180 тыс грн в рамках борьбы с пандемичным гриппом.

Работы из обустройства лаборатории, согласно существующих требований, выполненные подрядной фирмой предприятия Луцксантехмонтаж №536, за средства выделенные решениям сессии областного совета на сумму 590 тыс грн.

Как сообщила главный санитарный врач области Наталия ЯНКО: "Эта лаборатория предназначена для исследования биологического материала и проб объектов окружающей среды и продуктов питания полимеразной цепной реакции. Этот метод применяется для экспресс-диагностики инфекционных болезней, для осуществления эпидемиологического контроля, а также для выявления генно-модифицированных организмов в пищевых продуктах".