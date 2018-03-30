10 главных правил долголетия

Гуру фитнеса, известнейший эксперт в области бодибилдинга и питания, Джек ЛАЛЭЙН хорошо известен на Западе. Многие годы медицинская братия пинала и высмеивала Джека, заявляя, что его идеи не имеют научного обоснования. Сегодня Лалэйну 93, и в этом возрасте он выглядит лучше, чем многие из его более молодых критиков.

Всей своей жизнью выдающийся американец доказал: человек может сделать себя сам. Главное - не лениться, не жалеть усилий для достижения оптимального уровня здоровья.Опередивший время

Джек был настолько слабым и болезненным мальчиком, что доктора даже уговаривали родителей перевести его на домашнее обучение. Но держать мальчика дома родители не хотели: он постоянно нападал на брата, был склонен к жестокости и однажды попытался поджечь родительский дом.Как-то Джек с матерью попали на лекцию Поля Брэгга. И поняли: им необходимо полностью менять свою жизнь. Ведь причина детской жестокости мальчика, по всей видимости, лежала в неправильном питании. Его диета содержала огромное количество сахара. Переизбыток сладкого, как по сей день утверждает Джек, тянет за собой многие проблемы, от которых страдают дети и родители.

Парнишка перечитал все, что только было доступно на тему здоровья. Изучил классический учебник «Анатомия человеческого тела» Генри Грея. И выстроил себя буквально заново. Много лет спустя он говорил: «Я на 40 лет опередил свое время. Врачи были против моей системы, но я знал больше о работе мускулов в моем теле, чем масса этих врачей».

Джек Лалэйн разработал целую систему для того, чтобы создать и поддерживать хороший уровень здоровья. Эта система состоит из 10 важных правил. Каждое из них сделает вашу жизнь более здоровой, позитивной и радостной.

1. Не копите обиды!

«В моей практике, - рассказывает Джек Лалэйн, - пациенты с серьезными заболеваниями нередко признавались: болезни предшествовал серьезный эмоциональный стресс, который, несомненно, сильно ударил по здоровью. И очень часто корни эмоциональной травмы тянутся в детство».

Даже официальная медицина подтверждает: у людей, с которыми плохо обращались в детстве, кого оскорбляли физически или эмоционально, меняются химические процессы в мозгу. Американские ученые из Медицинской академии в Атланте выяснили:

а) став взрослыми, эти люди больше склонны к эпилептическим припадкам, вызванным изменениями в лимбической системе, той части мозга, которая контролирует эмоции;

б) у них вдвое чаще находят негативные изменения в электроэнцефалограмме (ЭЭГ), которая регистрирует изменения электрической активности мозга. Такие изменения обычно выявляют у людей с саморазрушительным поведением или с высоким уровнем агрессии;

в) у этих людей хуже развита левая сторона мозга, что ведет к депрессиям и проблемам с памятью;

г) у них хуже объединяются функции правого и левого полушарий мозга.

Детские эмоциональные травмы вызывают целый каскад эффектов, включая изменения в гормональной системе и работе нейротрансмиттеров. Если вы хотите быть здоровым, разберитесь со своим прошлым. Приложите усилия, чтобы простить обидчиков и залечить детские раны. Не копите в себе негатив, даже когда жизнь кажется немилосердной к вам. Оптимисты живут дольше - это уже научно доказано.

2. Загорайте!

Витамин D, который называют витамином солнца, вырабатывается прямо в организме. Рецепторы, чувствительные к витамину D, можно найти практически во всех клетках человеческого тела - от мозга до костей. Многочисленные исследования показали, что риск рака можно снизить более чем наполовину, просто оптимизируя свой уровень витамина D. Но как это сделать, если ультрафиолет почти не пробивается через завесу смога в больших городах и горожанину почти недоступен?

В обычных продуктах витамина D очень мало. Яичные желтки содержат жизненно необходимый витамин, только если курица гуляла на солнце. Но в таком случае нельзя же съедать от 5 до 20 яиц в день, чтобы получить рекомендованную дозу в 400 МЕ! Заметное количество витамина D имеется в икре (300 МЕ на 100 г), которая, правда, слишком дорога для того, чтобы употреблять ее ложками. Еще один надежный источник - старый добрый рыбий жир.Самый простой способ получать витамин D в достаточном количестве - чаще бывать на солнце: за городом, на даче или на море. Не прятаться от ультрафиолетовых лучей, надевая закрывающую почти все тело одежду. Разумеется, Джек Лалэйн не призывает лежать на пляже по пять часов и обгорать, как головешка. Минут двадцати в день солнечных ванн вполне достаточно.

Этим простым способом можно защитить себя от таких болезней, как рак, сердечные недуги, ожирение, ревматоидный артрит, диабет 1-го и 2-го типа, простуда и воспаление легких, туберкулез, экзема, псориаз, старческое слабоумие, бессонница, бесплодие и астма.

3. Пейте много чистой воды! Мы можем прожить без еды несколько месяцев, но без воды человек умирает уже через несколько дней. Каждый день наше тело теряет много воды - когда человек потеет или идет в туалет. Эту жидкость нужно восполнять. Так сколько же воды нам требуется? Это подскажут чувство жажды и цвет урины. Она должна быть светло-желтой. Не доводите себя до того, что моча станет насыщенно-желтого цвета. Это говорит о том, что вы пили мало воды.

Лучше не дожидаться, пока страшно захочется пить и пересохнет во рту, а пить воду впрок. Маленькими глотками, тогда она лучше усваивается. Хорошая идея - установить дома качественный фильтр для воды. Вода в пластиковых бутылках намного дороже, и не факт к тому же, что она лучше той, что вы можете налить из-под крана.

Очень важно получать жидкость именно в виде чистой воды. В таких напитках, как чай, кофе, кока-кола, пиво, содержатся сахар или пищевые добавки, кофеин или алкоголь. Они вытягивают воду из крови и клеток, сгущают кровь и обезвоживают организм.

4. Ограничьте поступление токсинов!

Количество токсинов, которые мы получаем в течение дня, поистине ужасает. В мире используется свыше 100 000 различных химикатов и еще 1500 добавляется каждый год. При этом никто толком не изучает, насколько они опасны для человека. Стоит ли удивляться, что мы не настолько здоровы, как могли бы быть.

Токсины преследуют нас везде. Их обнаруживают в воде, пищевых добавках, кремах, средствах гигиены, веществах, которые вы используете для уборки квартиры. Количество химикатов настолько велико, что не хватит целой книги, чтобы поговорить о них подробно. О самых распространенных веществах, которые отравляют наши квартиры, мы уже рассказывали в материале «10 оп асных вещей в вашем доме» («ЭГ» №39). Будьте разумным потребителем, не ленитесь читать этикетки на товарах, которые собираетесь приобрести.5. Покупайте здоровые жиры!

В мире проведены сотни исследований, которые доказали с абсолютной точностью: жирные кислоты Омега-3 имеют решающее значение для здоровья. Они способны предотвратить рак, сердечные болезни и многие другие заболевания. Наиболее богаты этими кислотами рыбий жир и льняное масло. Жирные кислоты Омега-3 имеются также в соевом, рапсовом, горчичном, рыжиковом маслах. Люди, которые держат своих кур, могут подкармливать их льняным семенем: яички станут просто целебными. Это отличный способ поднять уровень кислот Омега-3, если вы едите мало рыбы. Одно большое яйцо дает три четверти дневной потребности, и диетологи утверждают, что этих яиц надо съедать шесть штук в неделю.

А вот гидрогенизированных жиров следует избегать! Исключите из своего рациона маргарин, гидрогенизированную арахисовую пасту, плавленые сыры, твердые пищевые жиры. Не покупайте продукты, содержащие кокосовое и пальмовое масла. Эти растительные масла, содержащие насыщенные жиры, нынешние российские капиталисты очень часто используют в пищевой индустрии. В нашей стране их можно обнаружить даже в детском питании!

6. Питайтесь правильно!

Случается ли, что вам хочется что-нибудь пожевать, хотя вы явно уже наелись? Вас тянет на сладенькое? Вы часто чувствуете себя взвинченным, сердитым или раздраженным? Все эти симптомы свидетельствуют о том, что в вашем рационе надо уравновесить соотношение белков, жиров и углеводов. Возможно, вы любите пищу только одного типа, и от этого возникает перекос в диете.

В современной пище настолько скудное содержание многих витаминов (в частности, группы В), что их недополучает практически каждый из нас. Британские ученые провели сравнительный анализ питания в наши дни и несколько поколений тому назад и выяснили: когда-то даже рацион нищих был богаче этими полезными веществами. Наверняка они и чувствовали себя лучше.

Составьте для себя личную программу здорового питания и постарайтесь твердо следовать ей - не от случая к случаю, а день за днем и год за годом. Тогда и вы, как Джек Лалэйн, сможете стать живым свидетельством, что старение - не естественный процесс, а результат неправильного образа жизни.

7. Ешьте больше сырой пищи

Свыше 90 процентов рациона горожанина составляет денатурированная, химически измененная пища. Она не портится, хорошо хранится, но лишена практически всех полезных веществ. Неудивительно, что развитые страны буквально охвачены эпидемией хронических и дегенеративных заболеваний. В идеале человеку нужна пища, выращенная в его родном регионе, и чистая, без химических удобрений.

Даже если городскому жителю удастся достать такие продукты - как правило, он старается приготовить их тем или иным способом. «Это ошибка! - предупреждает Джек Лалэйн. - Мы должны есть как можно больше сырой, необработанной пищи. В моем собственном рационе доля таких продуктов достигает 85 процентов. Даже яйца я частенько ем сырыми».

8. Оптимизируйте уровень инсулина и лептина

Инсулин отвечает за количество сахара в крови, обрабатывает глюкозу, подавляет воспалительные процессы и обеспечивает клетки энергией. Генетики открыли еще одно свойство инсулина. Этот гормон может ускорить старение, если его уровень в организме повышен. Если ваша диета содержит много белого сахара и зерновых, употребление которых дает скачок инсулина, срочно внесите в нее изменения.

Не так давно, в конце ХХ века, был открыт еще один гормон-«тяжеловес» - лептин, который продуцируется белой жировой тканью. Он влияет на центры голода и насыщения в мозгу. Чем больше уровень лептина, тем меньше нам хочется есть. Во время голодания содержание этого гормона падает, а при выходе из голодания резко подскакивает. Именно по этой причине после длительного голода человек никак не может наесться и очень часто в итоге набирает лишний вес. Одна известная актриса рассказывала, что, желая похудеть, частенько морила себя голодом. В результате гормоны так взбунтовались, что она не наедалась, даже съедая по две порции, когда всем остальным хватало и одной.

9. Занимайтесь спортом

Каждый из нас тысячи раз слышал о том, как важно заниматься физкультурой и спортом. Но многим ли хватает силы воли день за днем делать зарядку, бегать или тягать гантели? Вы должны заниматься шесть дней в неделю примерно по часу. Это могут быть катание на велосипеде, бег трусцой или беговая дорожка, быстрая ходьба или теннис. Физическая активность поможет поддерживать хороший вес и сопротивляться инфекциям, она достоверно снижает риск рака, сердечных заболеваний и диабета.

Вам нужны как занятия аэробикой, так и силовые тренировки. Только запомните - начинать лучше не спеша и продолжать в таком темпе, чтобы вспотеть и запыхаться, но не устать до смерти.

Иногда приходится слышать разговоры, что силовые тренировки вредят женскому здоровью. Якобы они делают их мужеподобными и непривлекательными. Но это абсолютно не так! Женственность исчезает только в том случае, если в организме меняется соотношение мужских и женских гормонов. Как правило, такое происходит в результате применения фармакологических средств. Сами по себе силовые нагрузки только подтягивают фигуру и делают формы изящнее.

10. Высыпайтесь!

Известно, что от ночных кошмаров библейского царя Соломона охраняли 60 стражников. Психиатры утверждают, что в этом, как ни странно, есть доля истины, учитывая, как важен для человека нормальный, полноценный сон.

Тот, кто спит не меньше 8 часов в сутки, может существенно продлить молодость. А вот недостаток сна серьезно вредит здоровью. Это настоящий удар по жизненно важным системам организма.

Британские ученые провели эксперимент, в котором было точно доказано: недосыпание влечет пагубные изменения в обмене веществ, гормональные и эндокринные нарушения, по всем симптомам очень похожие на «признаки старения». При этом увеличивается вероятность заболеть диабетом, гипертонией, провоцируется ожирение.

Участники эксперимента, молодые мужчины 18 - 27 лет, в течение шести дней могли спать примерно 4 часа в сутки. В результате у них были зафиксированы большая концентрация глюкозы в крови и расстройство гормонального баланса. Способность организма вырабатывать инсулин сократилась на 30 процентов - такое состояние очень похоже на ранние стадии диабета. Во второй половине дня в крови у испытуемых повышался уровень кортизола - «гормона стресса», что характерно для пожилых людей и, как считают врачи, ведет к ухудшению памяти. Всего лишь неделя недосыпания - и масса опасных симптомов! Есть о чем задуматься любителям допоздна смотреть телевизор и тем, кому приходится работать по ночам.

«Если хотите быть здоровыми, поменьше полагайтесь на докторов, - утверждает Джек Лалэйн. - И помните, что люди умирают не от возраста, они умирают от пренебрежения важными вещами». Двигайтесь, занимайтесь, расширяйте кругозор, постарайтесь находить новую информацию о здоровом образе жизни - тогда и в 90 лет вы сможете быть таким же сильным, здоровым и активным, как выдающийся американец.

korrespondent.net