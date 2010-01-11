В Украине из-за непогоды обесточены 244 населенных пункта

Сегодня ночью в результате дождя и мокрого снега, порывов ветра, а также срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в четырех областях Украины были обесточены 244 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Житомирской области обесточены 92 населенных пункта, в Волынской – 75, в Черниговской – 53, в Ривненской – 24.

На местах работают бригады облэнерго.