Райбольницы Днепропетровщины получили 40 авто-амбулаторий

Кабинет министров Украины в рамках программы реформирования медицинской отрасли передал районным больницам Днепропетровской области 40 автомобилей-амбулаторий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Сегодня в Днепропетровске от имени премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ключи от автомобилей вручил представителям медицинских учреждений лидер парламентской фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Новые автомобили-амбулатории будут использоваться, в первую очередь, для семейной медицины. В частности, для обслуживания пациентов на дому, а также для быстрой и комфортной перевозки больных в больницы.

По информации пресс-службы, здравоохранение является одной из приоритетних отраслей работы Днепропетровской облгосадминистрации. За последние два года в регионе отстроено, отреставрировано, обновлено и введено в эксплуатацию 14 медицинских учреждений.