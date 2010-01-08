Запорожье: с 11 января возобновятся занятия

В Запорожской области с 11 января возобновятся занятия в школах и детсадах, закрытых на карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном расширенном заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

По словам ее руководителя - заместитель председателя Запорожской ОГА Николая ФРОЛОВА, основанием для принятия данного решения стало то, что на сегодняшний день в регионе констатируется снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ (хотя и при одновременном росте числа тяжело заболевших).

"На сегодняшний день наблюдается спад заболеваемости. В ряде населенных пунктов области, в том числе и в Запорожье, уровень заболеваемости сейчас ниже порогового уровня. Это дало основания противоэпидемической комиссии снять карантин и с понедельника, 11 января, возобновить занятия в школах, других учебных заведениях и детсадах. Соответствующие рекомендации даны районным противоэпидемическим комиссиям", - сообщил Н.ФРОЛОВ.

При этом руководитель Запорожской ЧПК отметил, что параллельно с отменой карантина во всех учебных заведениях поручено организовать "входной контроль", и в случае подозрения на заболевание ребенка передавать его родителям.

Также на территории Запорожской области, оставлены в силе противоэпидемические требования, в частности - масочный режим в учреждениях торговли, услуг и других местах массового скопления людей.