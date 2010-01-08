Риск развода зависит от профессии

Как выяснили британские психологи, риск развода можно подсчитать. Этому посвящена статья в одном из номеров научного журнала Psychological Science. По мнению авторов статьи, самыми ненадежными партнерами в семейной жизни оказываются те, кто по долгу службы много общаются с другими людьми.

Психологи подсчитали, что самая высокая вероятность развода (свыше 40%) - у балерин, массажистов и барменов. Под аналогичную группу риска подпадают также медсестры и психиатры. Всего лишь 20% - риск развода у секретарей, поваров и математиков. Еще ниже – 16% - у учителей, пожарных и писателей. На 12-процентной отметке находятся сотрудники судебных органов и ритуальных контор. А вот дантисты, ортопеды и священнослужители рискуют лишиться семьи лишь в 2% случаев.

Профессии, сопряженные с повышенной заботой о других, способствуют расстройствам отношений между мужчиной и женщиной, - пишут авторы работы. - Это происходит потому, что люди подобных специальностей тратят много сил и энергии на заботу о других в ущерб отношений внутри семьи. Причина также в том, что такие профессии обычно выбирают очень чувствительные люди, которые являются более эмоциональными при личных контактах. Ученым также удалось вывести формулу, позволяющую подсчитать процент вероятности развода, в зависимости от рода деятельности одного из партнеров. Формула такова: необходимо взять число разведенных партнеров в рамках одной профессии и поделить на численность взрослого населения, за вычетом людей, никогда не вступавших в брак.

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