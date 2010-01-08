В Украине от гриппа и ОРВИ умерли 827 человек

В Украине с начала эпидемии от гриппа и острых респираторных заболеваний и их осложнений умерли 827 человек.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные оперативного штаба.

Согласно официальной статистике, в Украине с начала эпидемии (с 29.10.09) гриппом и ОРВИ заболели 3 млн. 905 тыс. 542 человека, в том числе почти 62 тыс. – за последние сутки.

Эпидемический порог на сегодняшний день превышен в Крыму и 11 областях. Относительно благополучная ситуация наблюдается в 9 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и в городах Киеве и Севастополе.

В Николаевской, Одесской, Тернопольской и Харьковской областях наблюдается приближение к эпидпорогу.