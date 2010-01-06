В киевском метро возобновлены противоэпидемические меры

В Киевском метрополитене возобновлено проведение противоэпидемических мер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно сообщению, меры предусматривают обеспечение работников подразделений защитными масками, недопущение к работе без использования защитных масок работников, имеющих постоянный контакт с пассажирами, проведение постоянной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, особенно в местах скопления большого количества людей (станции, вестибюли, вагоны электропоездов и т.д.).

Также будет возобновлена трансляция по громкоговорящей связи объявлений о необходимости пользования защитными масками для предотвращения заболеваемости среди населения.

Как сообщал УНИАН, с 30 октября 2009 года киевская власть начала принимать меры для противодействия эпидемии гриппа в столице. В частности, руководителям всех коммунальных транспортных предприятий было поручено обеспечить проведение дезинфекции в транспортных средствах.