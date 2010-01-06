В Житомирской области наблюдается беби-бум

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА считает, что в регионе наблюдается беби-бум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вчера поздним вечером в Чуднове, где посещал роддом и вручал роженицам подарки.

По словам Ю.ЗАБЕЛЫ "вот уже несколько лет, и особенно в 2009 году, в Житомирской области наблюдается настоящий беби-бум, поскольку в целом в регионе родилось на 400 малышей больше, чем в 2008 году". (Согласно данным областного управления здравоохранения, в прошлом году в области родились 14 тысяч 381 ребенок - УНИАН).

Справка УНИАН. По данным Министерства семьи, молодежи и спорта, в 2009 году наивысший уровень рождаемости зафиксирован в Донецкой области - 40 тыс. 332, Днепропетровской - 34 тыс. 483, Львовской - 28 тыс. 259 и в Киеве - 29 тыс. 921 младенец.

Кроме того, по итогам 11 месяцев 2009 года в пяти регионах количество зарегистрированных рождений превышает количество зарегистрированных смертей, в частности, в Волынской области, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской и в Киеве.