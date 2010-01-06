Харьков: спасли юношу, который провел в ледяной воде 40 минут

Работники МЧС вытащили из реки Харьков юношу, который провел в ледяной воде около 40 минут.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, происшествие случилось в полдень 5 января на реке возле Московского моста в центре Харькова.

По прибытии на место спасатели пытались вытащить парня, который стоял по пояс в воде. Юноша, в свою очередь, пытался помешать им спасти его. Поскольку хвататься за спасательную веревку парень категорически отказывался, спасателям пришлось применить надувную лодку. Спасательная операция длилась минут десять, после чего юноша был отправлен в больницу неотложной медицинской помощи.

По словам очевидцев, парень сначала прыгал с моста, но лед был очень крепкий, и не проломился под ним. После этого он нашел небольшую промоину и прыгнул туда. Так он и простоял в реке около 40 минут до прибытия работников МЧС, сообщили в пресс-службе.