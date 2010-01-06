В Украине создан Центр инновационных биотехнологий

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение о создании Государственного центра инновационных биотехнологий на базе Межведомственного научно-экспериментального центра по изучению инфекционных болезней, общих для людей и животных.

Как передает корреспондент УНИАН, члены правительства единодушно поддержали это решение.

«Подчинить его (центр) следует правительству, а не отдельному министерству, с тем, чтобы была возможность универсально работать», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также предложила руководителю Межведомственного научно-экспериментального центра по изучению инфекционных болезней, общих для людей и животных, Анатолию ЗАВИРЮХЕ подать на рассмотрение правительства представление относительно назначения руководителя новосозданного центра.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, при Государственном центре инновационных биотехнологий планируется создать научный совет для того, чтобы размежевать функционирование центра и проведение научной работы.

«Научный совет мы, безусловно, предлагаем возглавить Анатолию Ивановичу (ЗАВИРЮХЕ), являющегося автором первых разработок, которые на базе этого центра будут осваиваться, изучаться и при наличии соответствующих исследований – клинических и доклинических – будут предлагаться для лечения и профилактики онкологических и инфекционных болезней», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения разработать проект распоряжения Кабинета министров о порядке организационных мероприятий для завершения доклинических и клинических испытаний препарата «Лейкозав», чтобы расширить проведение научных исследований относительно других заболеваний.