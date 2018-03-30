Чем удивила медицина в 2009 году?

Телеканал CNN подвел медицинские итоги года, составив рейтинг из десяти самых важных инноваций в сфере здравоохранения за 2009 год. Первое место в списке занимает вакцина от свиного гриппа. Вакцина была разработана в рекордно короткие сроки: от первых сообщений о случаях гриппа H1N1 в конце марта 2009 года до завершения первых успешных клинических испытаний препарата, проведенных китайской компанией Sinovac Biotech в середине августа, прошло всего пять месяцев. Далее последовали разработки многих других фармкомпаний, в том числе австралийской CSL и европейской Novartis, передают Медизвестия.

Далее в рейтинге расположились:

«электронный глаз»;

новый тип слухового аппарата;

новая методика регенерации сломанных костей;

электромагнитная терапия от депрессий;

противовирусная биоповязка;

антибактериальная краска для стен;

электронный стетоскоп с технологией Bluetooth;

самый дешевый в мире протез коленного сустава;

новая система транспортировки органов для пересадки.

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают микрочип, который позволит частично восстановить зрение слабовидящим и слепым людям. «Электронный глаз» не вернет зрение полностью, но благодаря ему можно будет узнавать лица и ориентироваться в помещении и на улицах без посторонней помощи. Чип будет имплантирован на глазное яблоко. На этот чип напрямую поступят сигналы от специальной маленькой камеры, вмонтированной в очки. Далее обработанная чипом информация будет передаваться в мозг. Начальные испытания прибора на поросятах дали положительные результаты, сообщают исследователи, которые надеются в следующие пару лет начать испытания на человеке.

Ученые разработали новый тип слухового аппарата, с которыми пациенты будут избавлены от обычных проблем, связанных с разрядом батареи, необходимостью снимать аппарат перед сном или в душе, а также с чрезмерным усилением шума. Аппарат The Lyric, выпускаемый американской компанией InSound Medical, устанавливается в глубине ушного прохода, примерно на расстоянии 4 мм от барабанной перепонки.

Анна Тампьери, возглавляющая проект в Институте исследований и технологий керамики, заявила, что организм может самостоятельно вырастить новую костную ткань, но кровеносные сосуды должны «к чему-то прикрепляться». Тапмьери уже провела успешные испытания на овцах и надеется вскоре перейти к испытаниям на человеке.

Электромагнитный «шлем» может помочь миллионам людей, страдающих от депрессии, с которой не удается справиться с антидепрессантами. NeuroStar Transcranial Magnetic Stimulation Therapy System импульсами магнитного поля воздействует на префронтальный отдел коры головного мозга, отвечающий за настроение. Таким образом, можно стимулировать нейроны головного мозга. После ежедневных 30–40-минутных процедур у половины пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, было отмечено существенное ослабление симптомов болезни, у трети - полное выздоровление, сообщает компания Neuronetics, проводившая исследования.

После вспышки в 2003 году атипичной пневмонии (SARS)/птичьего гриппа гонконгская компания в сфере биотехнологий Filligent потратила шесть лет и 10 млн. долларов на разработку противовирусной биоповязки BioMask, которая пришлась как раз вовремя к вспышке в 2009 году вируса гриппа H1N1. В отличие от других масок, биоповязка блокирует и уничтожает опасные патогенные микроорганизмы и химические частицы, присутствующие в воздухе, а затем убивает или нейтрализует их активность, прежде чем они попадут в организм. BioMask имеется в наличии в странах Азии, ЕС, Канаде, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Ожидается, что она будет одобрена в США.

Краска для стен может защитить от опасных бактерий, утверждают ученые из Университета Южной Дакоты. Они открыли молекулу, которая убивает микроорганизмы. Вещество, названное N-Halamine CI TMPM помогло бы справиться с больничными «суперинфекциями», от которых, как известно, только в США умирают 88 тысяч человек в год. Противомикробное вещество сохраняет свои свойства в течение года, но покрытые такой краской поверхности необходимо мыть каждую неделю-две.

Компания 3M изобрела Littman electronic Stethoscope Model 3200, первый электронный стетоскоп, использующий технологию Bluetooth для передачи информации на компьютер. С помощью стетоскопа данные о сердечных, легочных и других звуках организма поступают в программу Zargis Cardioscan, в которой проводится их дальнейший подробный анализ. В ноябре журнал Popular Science назвал этот стетоскоп «Изобретением года».

Команда студентов инженерных специальностей из Стэнфорда разработала самый дешевый в мире протез коленного сустава, стоящий 20 долларов. JaipurKnee повторяет естественные движения сустава. В Индии его уже используют 300 человек. В протезах, широко представленных на рынке, применяется титановый элемент, который стоит от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.

До недавнего времени органы для пересадки транспортировали в холодильных камерах. Но проведя в таких камерах пять часов, сердце, легкое или печень обычно настолько повреждались, что становились практически бесполезными. Такое ограничение по времени оказывает огромное давление на врача и пациента, которым приходится быть готовыми к операции как только появляется нужный орган. Теперь временной интервал расширяется почти до 12 часов благодаря системе, которая поддерживает орган в тепле, а не в холоде, и обеспечивает подачу крови, кислорода и питательных веществ.

focus.ua