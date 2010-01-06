В Запорожской области резко выросла смертность от гриппа и его осложнений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Николая ФРОЛОВА, "за последние 10 дней в области умерли 15 больных, тогда как общее число умерших с начала эпидемии (с 29.10.09г.) - 31".

Согласно официальным данным облгосадминистрации, "практически все летальные случаи стали результатом позднего обращения к врачам - больные с высокой температурой по 4-5 дней оставались без надлежащей медпомощи".

В то же время, областная санэпидемстация констатирует значительный рост числа тяжелозаболевших (госпитализированных) и заболевших «калифорнийским» гриппом.

"В целом с начала эпидемии в Запорожской области было госпитализировано около 6300 больных, почти половина из которых - за последние три недели. Лабораторно подтверждено 108 случаев «калифорнийского» гриппа", - сообщает Запорожская облСЭС, согласно данным которой, на конец 2009 года в регионе было зарегистрировано 98 случаев лабораторно подтвержденного «калифорнийского» гриппа.

Как сообщал УНИАН, в конце 2009 года запорожские медики заявили, реальное количество заболевших «калифорнийским» гриппом может быть существенно больше, поскольку "лабораторно обследовано только 1 тыс. 779 пациентов из более 138 тыс. заболевших с 20 октября".