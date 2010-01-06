Умеренное опьянение защищает мозг от травм

Потребление алкоголя может спасти жизнь, или, по меньшей мере, снизить риск повреждения головного мозга при травмах головы.

К таким выводам приходят канадские исследователи на основании изучения историй болезни 1 158 пациентов, поступивших в госпиталь Торонто с черепно-мозговыми травмами в 1988-2003 гг.

По данным ученых, выживаемость среди пострадавших, уровень алкоголя в крови которых составлял 0.8–2.3 промилле, была на 24% выше, чем среди пациентов, в крови которых алкоголь обнаружен не был. В первой группе погибали 28% больных, во второй – 36%. В то же время среди пострадавших с более высокими концентрациями алкоголя уровень смертности был на 73% выше, чем у тех, кто не вообще не пил перед травмой.

0.8 промилле – максимальное содержание алкоголя, при котором, по канадским законам, водителю разрешается управлять автомобилем. Причиной большинства черепно-мозговых травм, учтенных во время исследования, были дорожно-транспортные происшествия.

У пациентов с травмами спинного мозга какой-либо зависимости между концентрацией алкоголя в крови и уровнем выживаемости обнаружено не было.

По мнению авторов исследования, небольшие концентрации алкоголя могут каким-то образом замедлять гибель клеток головного мозга, страдающих от недостатка кислорода в результате посттравматических нарушений кровообращения.

По словам координатора исследовательского проекта, сотрудника Университета Торонто доктора Гомера Тьена, результаты исследования отнюдь не означают, что гражданам следует принимать алкогольные напитки в качестве профилактического средства, тем более что опьянение любой степени значительно повышает вероятность опасных для жизни несчастных случаев. В то же время, полученные учеными данные указывают на возможность создания нового класса препаратов, которые смогут повысить шансы на выживание после черепно-мозговых травм.

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