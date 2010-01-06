Выделили 12,9 млн грн на создание центра по разработке вакцин

Кабинет министров в 2009 году выделил 12,9 млн. грн. на создание научного центра и лаборатории по разработке вакцин против онкологических и инфекционных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом координатор проекта по созданию Межведомственного научно-экспериментального центра по изучению инфекционных заболеваний, общих для людей и животных, народный депутат Украины Виталий ЧУДНОВСКИЙ сообщил сегодня журналистам.

«Этот центр построен буквально за полтора года и оснащен самым современным оборудованием для проведения медицинских и ветеринарных исследований», - сказал В.ЧУДНОВСКИЙ.

Народный депутат подчеркнул, что центр получил поддержку государства по инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы узнали, что академик ЗАВИРЮХА разработал препарат, который может применяться как для профилактики, так и для лечения онкологических заболеваний. Была проведена огромнейшая работа, выделены средства и создана необходимая база для проведения дальнейших исследований», - сообщил он.

По мнению В.ЧУДНОВСКОГО, разработки в области онкологии должны стать одними из приоритетных направлений научной деятельности. В.ЧУДНОВСКИЙ считает, что главной задачей правительства является создание необходимых условий для работы ученых, которые способны достичь высоких результатов.

«Открытие этого центра и является одним из таких условий», - уверен депутат.