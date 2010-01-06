Украинские разработки для профилактики онкозаболеваний

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает перспективными разработки украинских ученых в области биотехнологий для профилактики онкологических и инфекционных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время открытия Межведомственного научно-экспериментального центра по изучению инфекционных болезней общих для людей и животных.

«Сейчас одной из стратегий правительства, и думаю, что и одной из стратегий государства, из главных ключевых национальных стратегий должно стать развитие биотехнологий. У нас остаются достойные базы для развития этого научного направления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что раньше Украина входила в пятерку стран мира, имевших крупнейшие наработки в области биотехнологий и биобезопасности.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что научные работники одной из лабораторий межведомственного центра уже разработали препарат, который может применяться для профилактики и лечения онкологических и инфекционных заболеваний. «Сейчас препарат «Лейкозав», разработанный под руководством академика, доктора ветеринарных наук Анатолия ЗАВИРЮХИ, находится на клинических испытаниях. Этот препарат на доклинических испытаниях дал очень позитивный результат. Я думаю, что это знаковое событие накануне Рождества Христова, потому что Украина сегодня обязана возвращать эти стратегические направления научных разработок и исследований, которые всегда она проводила, а теперь мы должны эту славу себе возвращать», - добавила она.

В свою очередь, А.ЗАВИРЮХА сообщил, что в клинических испытаниях принимают участие волонтеры, у которых онкологические заболевания диагностированы на 3-4 стадии.

«Предложенная вакцина действительно лечит больных на разных стадиях, особенно на ранних стадиях. Результаты исследований медицинских работников свидетельствуют о том, что данный препарат имеет будущее», - отметил он.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ подчеркнул, что для испытания препарата «Лейкозав» 2010 год станет ключевым, а результаты исследований его эффективности позволят внедрить применение «Лейкозава» в клинической практике.