Нехитрые правила праздничного застолья

Хочешь сохранить с трудом завоеванную стройность и после праздничного застолья? Соблюдай нехитрые правила, которые помогут тебе не переесть.

Как правило, большинство женщин тщательно готовятся к новогодним праздникам – сидят на диетах или не вылезают из тренажерных залов. И все это для того, чтобы за одну ночь путем поглощения огромного количества жирных салатов, десертов и алкоголя свести на нет все усилия. Хочешь сохранить с трудом завоеванную стройность и после праздничного застолья? Соблюдай нехитрые правила, которые помогут тебе не переесть.

Поешь накануне

Обычно накануне праздника мы стараемся перекусывать как можно реже, чтобы не перебить аппетит и в полной мере насладиться праздничным угощением. В итоге налетаем на еду и съедаем намного больше, чем требуется. Чтобы праздник не превратился в вакханалию обжорства, перекуси часа за два до застолья. Кстати, эта мера убережет тебя не только от лишних калорий, но и от быстрого алкогольного опьянения. Съешь немного овощного салата, заправленного оливковым маслом, или бутерброд с красной икрой – и жир окажет обволакаивающее действие на желудок, станет преградой для быстрого всасывания спирта. Кстати, за пару часов до Нового года будет совсем нелишним еще и выпить немного алкоголя: 30-50 г чего-нибудь горячительного запустят работу ферментов поджелудочной железы и печени, благодаря чему этим органам будет легче справиться со спиртным во время праздника.

Забудь про колбасу

Во времена СССР и сразу после его распада наличие мясных нарезок на столе говорило о материальном благополучии хозяев дома. Поэтому большинство россиян разбивались в лепешку, но доставали к Новому году вожделенный сервелат и ветчину. Сейчас этими деликатесами никого не удивить, но традиция тем не менее осталась, и даже на богатом новогоднем столе мы с упорством размещаем тарелки со всевозможными нарезками. А диетологи, кстати, считают, что это самые вредные продукты. Мало того, они еще и самые калорийные. От сыра в новогоднюю ночь тоже стоит отказаться. В повседневной жизни он необходим, но скрытых жиров в нем предостаточно, а это лишние сантиметры на бедрах.

Замени майонез на сметану

В идеале праздничный стол должен изобиловать легкими блюдами – овощными салатами, фруктами, запеченными баклажанами и кабачками, нежареным мясом. Однако в действительности редкий человек согласится отмечать праздники в компании столь полезных продуктов. Даже на самом диетическом столе всегда найдется место салатику типа оливье. Если не можешь отказаться от него, постарайся хотя бы облегчить это блюдо. Во-первых, замени калорийную вареную колбасу на постную и полезную птицу: гуся, индейку или курицу. Во-вторых, введи табу на главного новогоднего врага – майонез. Эта заправка на 65% состоит из жира, а еще в ней содержится большое количество соли и холестерина. Если хочешь избежать негативного воздействия майонеза на организм, замени его хотя бы на сметану – по калорийности она в три раза меньше (200 ккал против 600). Еще полезнее заправить салаты творогом. Для этого 4%-ный творог взбей в кухонном комбайне с йогуртом без наполнителей или кефиром.

Не перчи

Известно ли тебе, что многие на первый взгляд совершенно обычные продукты – главные возбудители аппетита? Среди них – соленья, чеснок, лук и специи. Увы, без последних – перца и соли – еда кажется пресной. Однако вкусовые рецепторы можно обмануть, заменив специи ароматными травками (базиликом, кинзой и петрушкой) и лимонным (грейпфрутовым) соком: они придадут блюдам пикантность, а сытость при этом ты ощутишь быстрее, нежели поглощая острую и соленую пищу. Кстати, на холодец и заливное тоже налегать не следует – в них содержатся экстрактивные вещества, возбуждающие аппетит.

Купи мороженое

Естественно, во время обильной новогодней трапезы лучше обойтись без десертов. Впрочем, гости вряд ли оценят твой диетический порыв, да и ты сама можешь захотеть чего-нибудь сладенького. Поэтому заранее подумай о лакомствах к чаю. Ни в коем случае не украшай свой стол масляным тортом с насыщенными жирными кислотами и легкоусвояемыми углеводами. Ему стоит предпочесть пирожные с менее калорийным творожным кремом или свежие фрукты со сливками. Нежирный торт-мороженое – еще одно спасение. В кусочке такого угощения в четыре раза меньше калорий, чем в эклерах или «Наполеоне».

aif.ru