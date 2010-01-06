Пять шагов к психическому здоровью

Хотя перед Новым годом медики в основном убеждали людей отказаться от вредных привычек, сесть на диету или записаться в спортзал, специалисты Калифорнийской ассоциации брака и семейной психотерапии /CAMFT, США/ призывают в первую очередь в наступающем году обратить внимание на эмоционально-психическое самочувствие.

Ни для кого не секрет, что 2009 год оказался трудным для жителей большинства стран: растущие уровни безработицы, ипотечный кризис, обвалы финансовых рынков и массовые увольнения каждый день держали в психологическом напряжении многие семьи. Как говорят психологи, в 2010 году необходимо целенаправленно следить за своим эмоциональным состоянием, чтобы избавиться от всех негативных последствий прошлого и быть открытым для нового опыта. Кроме того, немаловажно отметить, что психическое состояние напрямую затрагивает наше физическое здоровье, а чрезмерный стресс и психические расстройства чреваты развитием серьёзных болезней.

Терапевты сформулировали пять основных шагов, благодаря которым, по их словам, удастся безопасно пережить любые жизненные трудности, защитить своё психическое благополучие и оставаться разумным оптимистом в самых напряженных ситуациях. Во-первых, рекомендуется проводить больше времени с людьми, о которых мы больше всего заботимся и наоборот реже встречаться с теми, кто истощает наши эмоциональные силы и заставляет воспринимать самого себя в негативном свете. Во-вторых, ежедневно надо посвящать хотя бы десять минут самому себе, чтобы расслабиться, сфокусировать внимание на положительных аспектах жизни и ощутить благодарность за то, что имеешь. В-третьих, важно быть уверенным, что вы сможете противостоять любым проблемам и решать поставленные вопросы, а не игнорировать их. В-четвёртых, необходимо прекратить практику самобичевания за совершённые ошибки и за то, что уже нельзя изменить – эксперты советуют мыслить о себе в позитивном ключе. Наконец в-пятых, лучше всего постараться найти в окружении человека, который поможет справиться с эмоциональными проблемами, а не становиться "волком-одиночкой".

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