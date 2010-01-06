Ученые разработали таблетку от морщин

Удивительная "таблетка от морщин", значительно замедляющая старение кожи, разработана международной группой ученых в рамках сотрудничества швейцарского шоколадного гиганта "Нестле" и французского лидера мирового рынка парфюмерии и косметики Л`Ореаль.

Объединив новейшие достижения науки в сфере диетологии и дерматологии, специалисты создали таблетку со сладкой оболочкой, испытания которой показали высокую ее эффективность.

По словам главы отдела исследований и развития Л`Ореаль Патриции Манисье, "проделана большая исследовательская работа, которая продемонстрировала, что новое средство работает, и сейчас мы ищем пути повышения его эффективности". "Нам известно, что хорошее питание кожи предохраняет ее от старения и что существует очевидная взаимосвязь между определенными ингредиентами и здоровьем кожи", - добавила представитель французской компании.

В основе чудо-пилюли, как сообщает газета Таймс, находится вещество ликопен, найденное в помидорах и способствующее регенерации новых клеток кожи и предохранению от повреждения стареющих.

Сладкая красного цвета таблетка под названием "Inneov Fermete" относится к быстро растущему классу продукции косметологии, названному космецевтическим. В отличие от привычных кремов и мазей она воздействует на кожу изнутри. Таблетка уже поступила в продажу в ряде стран Европы и Южной Америки. Вскоре она должна появиться и в Великобритании, где предполагается подготовить специалистов-консультантов по использованию нового легко усвояемого препарата.

ami-tass.ru