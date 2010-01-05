В Киеве усилен контроль за местами скопления людей

В Киеве в связи с распространением заболеваемости гриппом и ОРВИ усилен контроль за недопущением пребывания в места массового скопления людей с признаками указанных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение было записано в протоколе наработанных городской чрезвычайной противоэпидемической комиссией мер, направленных на противодействие распространению в столице гриппа и ОРВИ.

В частности, комиссия обязала санэпидслужбы города, начиная с 25 декабря 2009 г., обеспечивать контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мер на предприятиях, в учреждениях, организациях, проведение медицинского осмотра с целью недопущения к работе больных гриппом и ОРВИ, а также недопущения на рабочие места персонала с явными признаками этих заболеваний.

Отдельным пунктом протокола предусмотрено обратиться к руководителям избирательных штабов с предложением не допускать к участию в массовых акциях лиц с явными признаками заболеваемости гриппом и ОРВИ и при необходимости соблюдения масочного режима во время проведения массовых собраний.

В свою очередь, начальнику Главного управления образования и науки КГГА Виталию ЖУРАВСКОМУ поручено принять меры по недопущению на праздничные концерты и праздники новогодней елки, которые будут проходить в городе во время зимних каникул, детей с явными признаками заболевания.

Кроме того, в соответствии с решением комиссии, на объектах надзора, которые обеспечивают жизнедеятельность города, в частности, учреждениях торговли, общественного питания, рынках и тому подобное должен соблюдаться противоэпидемический режим, включая масочный для персонала.

Руководителям транспортных предприятий поручено также обеспечить проведение дезинфекционных мер в подвижном составе, а коммунальным службам города - продолжать проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств лестничных клеток, лифтов в каждом доме.

Медицинскому управлению КГГА и городской санэпидслужбы поручено в январе-феврале 2010 г. обеспечить организацию и проведение прививок против пандемического гриппа в условиях эпидемического состояния, как средства безотлагательной иммунопрофилактики после получения вакцины из Минздрава Украины (согласно поданной в Минздрав Украины заявки на вакцину).