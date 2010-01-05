Житель Великобритании придумал новый способ лечения аневризмы аорты, сообщает The Times Online. 54-летний инженер из графства Глостершир (Gloucestershire) Тэл Голсуорси (Tal Golesworthy) разработал медицинское изделие и стал первым пациентом, которому оно было установлено.

Голсуорси страдает синдромом Марфана - наследственным заболеванием соединительной ткани, одним из проявлений которого является аневризма и расслоение стенки аорты. Для лечения этого состояния обычно используется хирургический метод протезирования поврежденного участка сосуда.

Чтобы избежать сложной операции, инженер придумал изделие, которое похоже на сосудистый стент, однако в отличие от обычных стентов, устанавливается не внутри, а снаружи аорты. Изделие изготавливается с учетом индивидуального строения аорты на основе данных лучевой диагностики.

Свое изобретение Голсуорси назвал "Ears" (external aortic root support, внешняя поддержка корня аорты). Производится внешний стент из переплетенных полиэтиленовых волокон.

Операцию по установке "Ears" его разработчику выполнили хирурги лондонской Королевской больницы Бромптона (Royal Brompton hospital). Позже новое изделие было установлено еще 19 пациентам, включая 16-летнюю Эми Коксилл-Мур (Ami Coxill-Moore), также страдающую синдромом Марфана.

Подробности лечения с использованием разработки Голсуорси хирурги опишут в статье, которая появится в январском выпуске одного из научных медицинских изданий.

medportal.ru