Американские ученые опубликовали «карту смерти», составленную на основе многолетних наблюдений, впервые сведенных воедино. Этот необычный документ свидетельствует, что самым смертоносным природным явлением для жителей США является жара – именно она убивает американцев чаще, чем землетрясения, лесные пожары, ураганы, холода и снежные бури.

Исследователи составляли карту не из пустого любопытства – они надеются, что проделанная работа поможет лучше организовать работу спасательных служб. Согласно статистическим данным, именно жарой вызвано 19,6% процентов смертей, причиной которых являлись природные катаклизмы. 18,8% приходится на летние грозы, 18,1% - на морозы, и лишь менее 5% - на землетрясения, лесные пожары и ураганы вместе взятые.

Наиболее опасными для проживания признаны штаты Юга (от Северной Каролины до Нью-Мексико), которым свойственна жаркая погода. Колорадо, Вайоминг, Монтана, Южная и Северная Дакоты также попали в «черный список» из-за частой непогоды и большой амплитуды колебания температуры в течение суток.

Исследователи считают, что в немалой степени на формирование такой картины повлияло развитие современных технологий; в частности, именно благодаря строительству сейсмоустойчивых зданий значительно сократилось число жертв землетрясений, что сделало Калифорнию достаточно безопасным штатом. Возможность предсказывать ураганы и тропические штормы и своевременная организация эвакуации населения позволила уменьшить число пострадавших в результате этих стихийных бедствий.

В России, согласно недавно опубликованным данным, в результате природных катастроф в большей степени страдает население Якутии, Ставропольского и Краснодарского краев, Приморья. Для жителей нашей страны большую опасность, чем жара, представляет холод – сильные морозы часты на большей части территории. Ежегодно в результате переохлаждения погибают более полутора тысяч человек, большинство из которых – мужчины старше 20 лет.

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