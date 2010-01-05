На завтра прогнозируют ухудшение погодных условий

На завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в Украине, кроме востока, ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, на юге и Закарпатье - с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на юге днем в отдельных районах - 25 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, на севере Левобережья - до 16° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму - до 11° тепла.

В Киевской области 6 января облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем - сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве - ночью 8-10°, днем 0-2° мороза.