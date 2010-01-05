В Китае от отравления газом погибли 15 человек.

8 человек скончались на сталелитейном заводе в провинции Ляонин. Предварительный диагноз гласит, что они отравились угарным газом при починке находившегося под землей насоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Еще семеро рабочих погибли при утечке газа из печи в северокитайской провинции Хэбэй.