"Универсальный рецепт" похудения

Американские ученые составили список из основных рекомендаций, благодаря которым можно сбросить лишние килограммы и поддерживать себя в тонусе. Диетологи отметили, что для успешного похудения нужно не только заниматься спортом, но и соблюдать пищевой баланс потребления питательных элементов, сообщает АМИ-ТАСС.

По мнению специалистов, многие люди сосредотачивают внимание на чем-то одном: либо на усиленных тренировках, либо на строгом ограничении рациона. Вместо этого врачи советуют совмещать физические нагрузки с правильным питанием. Американские исследователи уверяют, что оптимальное соотношение потребляемых углеводов, жиров, белков и сахара после занятий в спортзале позволит добиться отличных результатов.

Прежде всего, диетологи рекомендуют отказаться от принципа исключения тех или иных продуктов, поскольку данный метод эффективен только в очень короткий промежуток времени. Для долгосрочного поддержания нормального веса требуется сбалансированное питание.

Помимо этого эксперты выступают за потребление пищи, в которой содержится вдвое больше углеводов, чем белков. Примером подобной трапезы являются тост с яйцом или йогурт на завтрак. В случае нарушения данного баланса в организме происходит выработка гормона стресса кортизола, который понижает выносливость тела и ослабляет мышцы. При этом ученые предлагают выбирать сывороточный белок, поскольку он имеет самую высокую биологическую ценность, и не содержит аллергенов и лактозы, в отличие от сои или различных концентратов.

Также специалисты советуют отказаться от продуктов с нулевой калорийностью и искусственными подсластителями, которые негативно влияют на метаболизм и массу тела. Вместо этого ученые рекомендуют выбирать натуральную пищу. Кроме того американские исследователи просят не забывать о чернике, овсе, апельсинах, брокколи, картофеле, лососе, йогурте, орехах, шпинате, помидорах, зеленом чае, темном шоколаде и других продуктах, содержащих антиоксиданты. Данные вещества препятствуют воспалительным процессам в организме, ухудшению иммунитета и понижению выносливости.

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