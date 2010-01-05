Дезинфицирующие средства создают "суперинфекции"?

Дезинфицирующие препараты, как явствует из последних исследований, могут фактически "обучать" бактерии, придавая им устойчивость к антибиотикам.

Ученым было давно известно, что бактерии могут приобретать сопротивляемость к дезинфектантам, но новые опыты показывают, что в результате воздействия дезинфицирующих препаратов бактерии становятся устойчивыми к некоторым видам лекарств.

Более того, бактерии становятся невосприимчивыми к некоторым антибиотикам, с которыми они прежде не сталкивались.

В статье в журнале Microbiology группа ученых Национального университета Ирландии, изучавшая обычные больничные бактерии, призывает к пересмотру способов борьбы с инфекцией.

Ученые выяснили, что внесение растущих доз дезинфицирующих препаратов в лабораторные культуры так называемой синегнойной палочки (pseudomonas aeruginosa) приводит к тому, что бактерии вырабатывают резистентность не только к дезинфектанту, но также к ципрофлоксацину – распространенному антибиотику – даже без контакта с этим препаратом.

По заключению ученых, бактерии приобретают способность вырабатывать антимикробные агенты, которые сопротивляются как дезинфектантам, так и антибиотикам.

newsland.ru