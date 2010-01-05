В Донецкой области грипп A/H1N1 подтвержден у 357 больных

В Донецкой области пандемичный вариант гриппа A/H1N1 подтвержден уже у 357 больных.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

По данным ежедневного эпидемиологического наблюдения, за период с 01 по 03.01.2010 года было зарегистрировано 4 тыс. 773 обращения за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С начала мониторинга (с 30 октября 2009 г.) общее количество заболевших в регионе составило 333 тыс. 991 человек.

В облСЭС отметили, что в Донецкой области умерли с диагнозом «грипп, пневмония» 100 человек, в том числе 6 детей. В 46 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1, в 28 - результат отрицательный, исследование остальных образцов продолжается.