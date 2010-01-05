Зеленый чай способен справиться со свиным гриппом

Главный компонент зеленого чая, эпигаллокатехин галлат (EGCG), предотвращает действие трех типов вируса гриппа, в том числе формы А/H1N1, утверждают японские исследователи из Университета Сидзуоки. Об этом сообщает сайт medicinform.net.

Вирусы гриппа легко подвержены мутации, из-за чего они быстро распространяются ежегодно по всему миру. Ученые считают, что с помощью зеленого чая можно бороться и с новыми формами гриппа, и с обычной сезонной инфекцией. Специалисты доказали, что катехин, основной полифенол зеленого чая, играет важную роль в профилактике инфекционного гриппа. Среди разных типов катехина EGCG имеет самую сильную противовирусную активность. Независимо от вирусных подтипов EGCG также проявил защитные свойства и против нового типа вируса А/H1N1.

Исследователи провели эксперимент, в котором три типа вирусов гриппа, включая А/H1N1, были смешаны с извлеченном из чая EGCG. Смесь была добавлена в клеточные культуры, чтобы инфицировать их. После этого число зараженных клеток было подсчитано. Оказалось, что даже на низких концентрациях EGCG надежно предотвращал действие гриппа на клетки - лучшим образом, чем препарат амантадин, предназначенный для профилактики и лечения гриппа.

Японские медики утверждают, что как в чистой форме, так и в форме лекарственного экстракта традиционный напиток может послужить наилучшим средством от гриппа.