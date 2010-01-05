В Индии от холода погибло 125 человек

Жертвами холодной погоды, установившейся на севере Индии в начале января, стали 125 человек, передает РИА «Новости».

Жертвами холодов в основном становятся бездомные и поденщики, которые ночуют под открытым небом. Лишь за последние сутки в самом большом индийском штате Уттар-Прадеш было зарегистрировано 40 смертей, еще 8 человек погибли в расположенном восточнее штате Бихар и двое - в штате Харьяна на северо-западе страны.

Из-за похолодания воздух на севере Индии днем не прогревается выше 15 градусов, что примерно на семь градусов ниже обычного уровня. Ночная температура, в свою очередь, колеблется у отметки 9 градусов. Температура в столице штата Джамму и Кашмир городе Шринагаре минувшей ночью опустилась ниже ноля, и власти начали раздавать обездоленным бесплатные одеяла.

Власти Уттар-Прадеша, Пенджаба и Бихара распорядились прекратить на несколько дней до потепления занятия в школах для учеников начальных и средних классов.

Снегопады в гималайских штатах Уттаркханд и Химачал-Прадеш нарушили нормальное движение транспорта. Как ожидается, холода продлятся в северной Индии еще несколько дней.