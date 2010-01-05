5 способов сохранения молодости от тайских врачей

Таиландские врачи утверждают, что открыли секрет вечной молодости. Старение кожи и всего организма напрямую связано со стрессом и ленью, говорят они. В опубликованном бюллетене госпиталя Сант-Луис содержится пять советов по сохранению здоровья и поддержания тонуса всего организма.

Эскулапы отмечают, что зачастую человек, рассматривая себя в зеркало, замечает кое-какие недостатки и через некоторое время начинает стесняться их. На фоне других проблем, скажем, в работе или личной жизни, это может привести к стрессу, а как следствие ослаблению организма. Поэтому, подчеркивают врачи, каждый должен "научиться любить себя и прийти к пониманию, что работа над внешностью - ежедневный совершенно необходимый труд".

Начинать, прежде всего, следует с коррекции веса, диеты. Первым делом из рациона следует исключить пироги, мороженное, а также газированные напитки. Врачи рекомендуют, заменить сладости большим количеством фруктов утром или днем, а белковая пища полезна, если это курица без кожи или нежирная рыба, причем пища, приготовленная на гриле или пару, особенно.

Далее в списке необходимого - упражнения. Если нет сил на ежедневную гимнастику, то спасут прогулки пешком, но проходить, подчеркивают врачи, нужно не менее трех км в среднем и быстром темпе, это позволит не только содержать суставы здоровыми, но и тренировать сердечную мышцу, о которой многие забывают.

Еще один совет от врачей стараться пребывать в хорошей компании, окружать себя приятными людьми, стараться черпать позитивные эмоции. Любой негатив не стоит принимать близко к сердцу, лучше его игнорировать, также не стоит гневаться, так как это сказывается на цвете лица и работе органов пищеварения.

Кроме того, бюллетень содержит рекомендацию выделять время для хобби, так как это расслабляет и отвлекает от проблем, ну и последний совет - слушать любимую музыку. Интересно, что музыку рекомендовано слушать практически всегда, кроме, конечно, рабочего времени. Врачи уверены, что, взяв на вооружение эти несложные правила - человек быстро "расцветет" и сможет сам для себя генерировать жизненную энергию.

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